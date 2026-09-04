Hal itu dilaporkan The Athletic. Menurut laporan tersebut, Liverpool terkejut oleh laporan dari Jerman yang menyebutkan bahwa Ngumoha, antara lain, sudah berbicara dengan pelatih FCB Vincent Kompany dan telah mencapai kesepakatan dengan Bayern soal detail finansial kepindahannya.

Untuk sisi kiri lini serang, klub asal Munchen itu awalnya ingin merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai alternatif untuk Luis Diaz, tetapi pemain Inggris itu memutuskan pindah ke FC Barcelona dengan nilai transfer €70 juta. Setelah itu, menurut laporan Sky, FCB menghubungi Ngumoha dan dengan cepat mencapai kesepakatan dengan sang youngster. Namun, tidak ada pendekatan resmi kepada Liverpool karena The Reds dengan cepat menegaskan bahwa transfer tersebut mustahil bagi mereka. Dengan demikian, kesepakatan itu pun gagal terwujud.

Ngumoha disebut tidak puas dengan menit bermainnya di bawah pelatih Arne Slot pada musim lalu, demikian alasan yang disampaikan Sky mengapa kepindahan sempat menjadi opsi baginya. "Itu adalah kisah yang aneh, karena tidak ada pemain berusia 17 tahun atau lebih muda yang mencatatkan lebih banyak menit di tim utama di Premier League musim lalu daripada dia," tulis The Athletic dalam kilas balik bursa transfer Liverpool.

Bagaimana statistik Rio Ngumoha untuk FC Liverpool belakangan ini?

"Jika Ngumoha bahkan sedikit saja merasa tidak nyaman dengan perannya di Liverpool atau frustrasi, hal itu tidak pernah disampaikan kepada klub," tulis portal tersebut. Ngumoha, yang kini sudah berusia 18 tahun, dianggap sebagai talenta terbesar dari akademi muda The Reds. Pada musim lalu, ia tampil 19 kali di Premier League dan empat kali di Liga Champions. Di semua ajang musim lalu, ia membukukan 952 menit bersama tim utama serta mencetak dua gol dan satu assist.