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Dari Serie C ke La Liga, tiga tahun lebih cepat dari rencana, Deportivo de A Coruna akhirnya kembali bersaing di level tertinggi. Salah satu sosok di balik kebangkitan luar biasa ini adalah CEO Massimo Benassi, yang berbicara secara eksklusif kepada kami.

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Dari kebangkitan di lapangan hingga pembangunan proyek jangka panjang yang mencakup urusan di dalam dan di luar lapangan, Deportivo de A Coruna baru-baru ini kembali ke La Liga setelah menanjak dari divisi ketiga Spanyol ke kasta tertinggi. Mereka bahkan mencapai target itu beberapa tahun lebih cepat dari rencana awal. Massimo Benassi turut memainkan peran penting dalam perjalanan tersebut. Ia adalah CEO klub asal Galisia itu, dan namanya tentu mengingatkan orang pada Italia.

Pria Italia asal Pordenone yang sudah lama menetap di Spanyol itu, CEO Depor, berbicara kepada Calciomercato dan Goal tentang strategi klub, hubungannya dengan sepakbola Italia, keputusan transfer, dan investasi infrastruktur. Ia juga tak menyembunyikan ambisi untuk terus berkembang, tetapi tetap berpijak pada kenyataan.

Mari mulai dengan hal yang mungkin membuat penggemar Italia penasaran. Namanya bukan lagi Deportivo La Coruna, seperti yang biasa kami sebut di Italia, melainkan Deportivo de A Coruna. Bisa jelaskan perubahan ini dan alasannya? Apakah ini bagian dari proyek perubahan citra klub?

"Sebenarnya, ini menyangkut keadaan yang sudah berlangsung lama. Kota ini sudah bernama demikian sejak lama sekali. Namanya A Coruna, dan yang kami lakukan hanyalah mengadakan referendum di antara para anggota dan pemegang tiket musiman. Mereka memutuskan agar klub bernama Real Club Deportivo A Coruna supaya selaras dengan nama kota. Dukungan terhadap keputusan itu luar biasa, lebih dari 80 persen pemegang tiket musiman dan anggota memilihnya. Jadi, kami merasa ini hal yang tepat untuk dilakukan."

Bahasa Italia Anda sangat bagus, meski sekarang logatnya agak terdengar seperti orang Galisia... Bagaimana perjalanan Anda dari Pordenone hingga menjadi CEO klub yang kini kembali memiliki arti penting?

"Ya, saya dari Pordenone, tetapi sejak 2017 saya tinggal di Spanyol. Sayangnya, logat saya sudah hilang sepenuhnya. Meski begitu, saya bangga menjadi orang Italia. Kisah saya dibangun lewat kerja keras, sedikit tidur, dan banyak bepergian. Pada akhirnya, bisa dibilang kisah saya dan kisah klub ini mirip."



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Anda kembali ke level tertinggi sepakbola setelah bertahun-tahun melewati masa sulit. Apa proyek dan visi di balik kebangkitan ini?

"Kisah kami adalah kisah kerja keras. Saat kami datang, klub berada di divisi ketiga, setara Serie C di Italia, dan dalam tiga musim kami kembali ke La Liga. Dalam rencana strategis kami, pencapaian itu ditargetkan pada 2029. Kami berhasil mencapainya tiga tahun lebih awal. Kerja keras yang dilakukan dengan metode yang tepat biasanya selalu membuahkan hasil."

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Selama beberapa tahun ini, Anda banyak merekrut dari Italia, bukan hanya di jajaran manajemen, tetapi juga di tim. Seperti apa hubungan Italia dengan Deportivo de A Coruna?

"Kami selalu mengikuti kompetisi Italia dengan saksama. Jadi, bukan kebetulan kalau dalam beberapa tahun ini kami merekrut pemain Italia seperti Quagliata dan Mulattieri tahun lalu, lalu Quagliata bertahan, dan kami mendatangkan Amatucci musim panas ini. Namun, perlu saya tekankan bahwa mereka semua memiliki karakteristik yang kami butuhkan dan sebelumnya tidak ada di skuad. Kami tidak merekrut mereka hanya karena mereka orang Italia. Saat merekrut pemain, kami tidak melihat paspornya.



Apakah Anda akan kembali melirik kompetisi Italia di bursa transfer?

"Saya akui, sebagai orang Italia, saya senang memiliki mereka di skuad. Saya bangga mereka ada di tim dan bisa ikut membantu perkembangan pemain muda Italia di kasta tertinggi Spanyol. Ada banyak talenta di Italia yang menurut saya belum dimanfaatkan, dan mungkin masih bisa kami rekrut pada periode transfer mendatang. Italia punya talenta dan selalu begitu. Sepanjang sejarah, kami adalah bangsa inovator, bangsa yang selalu mampu beradaptasi dan menemukan cara baru. Jadi, sepakbola Italia pun jelas penuh talenta muda.



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Apakah targetnya terus berkembang dengan memperluas jangkauan ke luar Italia?

"Ya, di tingkat internasional kami sudah pergi ke Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, Venezuela, Brasil, Inggris, dan Portugal. Musim panas ini kami menjalani dua laga persahabatan melawan Fiorentina dan Genoa di Italia, serta menggelar pemusatan latihan di Coverciano. Jadi, Italia jelas negara yang penting bagi kami, dengan basis penggemar yang penting. Kami yakin Deportivo meninggalkan kenangan buruk bagi sebagian orang dan kenangan baik bagi yang lain (tertawa, merujuk pada kemenangan 4-0 atas Milan), dan itu sesuatu yang ingin kami ubah.

Di tim utama, pilihan Anda tampak cukup jelas: memadukan talenta muda dengan pemain bintang seperti Aubameyang dan Traoré, yang mungkin sudah lebih berumur tetapi tetap penting...

"Ya. Sejak memulai pada 2023, kami menetapkan aturan internal untuk membangun tim dan skuad. Sebanyak 25 persen pemain tim utama berasal dari akademi kami, dan setidaknya separuh skuad terdiri dari pemain berusia di bawah 26 tahun. Jadi, perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman adalah pilihan ideal bagi kami. Musim panas ini Aubameyang, Traoré, dan Angelino datang. Gimenez datang dari Atletico Madrid, begitu pula Casado dari Barcelona. Meski masih sangat muda, Casado sudah bermain di divisi utama La Liga selama tiga musim terakhir. Karena itu, penting bagi kami untuk membangun fondasi pemain muda yang bisa berkembang bersama klub, didampingi para pemain dengan banyak pengalaman internasional.

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Jadi, bisakah kita menyebut kembali ke kompetisi Eropa sebagai target musim ini? Apakah itu impian, atau masih terlalu dini? "Untuk target musim ini, kami punya 15 poin dan harus meraih 30 poin lagi. Jadi, targetnya 45 poin. Kami klub yang selalu menempatkan kerendahan hati sebagai hal utama. Kami datang dari divisi ketiga dan tidak akan pernah melupakan tahun-tahun di Serie C. Kami harus berkembang, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Kami juga merasa sangat nyaman di Spanyol. Klub ini memiliki salah satu proyek paling menarik di dunia sepakbola. Kami beruntung punya pemilik yang ingin berinvestasi bukan hanya di lapangan. Kami telah membangun pusat latihan baru yang praktis sudah selesai; tahap terakhirnya akan kami tuntaskan dalam 11 bulan ke depan. Kami juga telah merenovasi stadion. Saya benar-benar yakin proyek ini bisa menghadirkan banyak hal menggembirakan di masa depan."