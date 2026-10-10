Seluruh perhatian tertuju ke Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu hari ini, di mana Real Madrid menjamu Villarreal dalam lanjutan pekan kedelapan La Liga Spanyol, dalam sebuah laga yang menyimpan sejumlah angka menarik, mulai dari keunggulan historis tuan rumah, performa ofensif yang terus menanjak, hingga ambisi tim tamu untuk melanjutkan kebangkitan mereka.

Jaringan statistik "Opta" memaparkan sejumlah angka dan fakta paling menonjol terkait laga yang dinanti ini, sebagai berikut:

- Keunggulan Madrid: Real Madrid tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Villarreal di liga (5 kemenangan dan 1 hasil imbang), serta menang dalam 4 pertandingan beruntun terakhir, yang merupakan rangkaian terbaik mereka sejak Oktober 2011, ketika mereka meraih 5 kemenangan beruntun.

- Kekuatan Bernabeu: Real Madrid memenangi 6 pertandingan terakhir di kandangnya di liga, dan mencetak 4 gol di masing-masing dari empat pertandingan terakhirnya, sebuah pencapaian yang belum pernah mereka raih sejak Februari 2016.

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- Awal yang relatif tersendat: Real Madrid kalah dua kali dalam 7 pekan pertama musim 2026-2027, jumlah yang sama dengan yang mereka catatkan pada fase yang sama di musim 2014-2015 di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.

- Momok Mourinho: Jose Mourinho tidak terkalahkan dalam empat pertandingannya di La Liga Spanyol melawan Villarreal, dengan meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, serta menang dalam dua pertandingan yang dimainkannya di kandang sendiri, mencetak 7 gol dan kebobolan 2 gol.

- Mbappe bersinar: Kylian Mbappe mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan melawan Villarreal di La Liga Spanyol, dan tidak mencetak lebih banyak gol ke gawang lawan mana pun selain Real Sociedad, yang jalanya ia bobol 7 kali.

- Catatan negatif tim tamu: Villarreal kalah dalam 18 dari 26 pertandingan tandangnya melawan Real Madrid di liga, berbanding dua kemenangan dan 6 hasil imbang, dan itu merupakan jumlah kekalahan terbanyak yang mereka terima melawan satu lawan di luar kandang sepanjang sejarah kompetisi.

- Kebangkitan Villarreal: Setelah awal tanpa kemenangan dalam 5 pekan pertama (dua hasil imbang dan 3 kekalahan), Villarreal memenangi dua pertandingan terakhirnya, berupaya melanjutkan rangkaian kemenangan mereka yang hanya dilampaui oleh rangkaian 6 kemenangan antara Oktober dan Desember 2025.

- Serangan yang menciptakan peluang: Villarreal memiliki rata-rata expected goals tertinggi ketiga di liga musim ini dengan 16,5 gol, di belakang Barcelona (28,5) dan Real Madrid (18,5), tetapi mereka hanya mencetak 13 gol, dengan selisih negatif sebesar 3,5 gol dibandingkan dengan apa yang dicerminkan oleh peluang-peluang mereka.

- Molero menorehkan sejarah: Alberto Molero mencetak satu gol dan menciptakan dua gol melawan Levante pada pekan lalu, sehingga menjadi pemain Spanyol termuda dalam sejarah Villarreal yang berkontribusi atas 3 gol dalam satu pertandingan di liga, pada usia 22 tahun dan 355 hari, sejak Alex Baena pada April 2024.

- Pelatih Villarreal menghadapi tantangan berat: Inigo Perez belum meraih satu pun kemenangan dalam 5 pertandingan di liga melawan Real Madrid, hanya memperoleh 3 hasil imbang dan dua kekalahan, dan itu merupakan catatan yang sama dengan yang ia miliki melawan Barcelona dan Athletic Bilbao dari segi jumlah pertandingan tanpa kemenangan, dengan hasil yang berbeda.