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Fussball: Österreich: UEFA Champions League 2026 2027 - Play-offs, Rückspiel, 25.08.2026 - LASK Linz (Linzer ASK, Österreich) vs. Celtic FC (Glasgow, Schottland) - Oberösterreich Arena (Linz, Österreich); Samuel Adeniran (LASK Linz) mit dem Tor zum 5:1 - Jubel, Torjubel *** Soccer Austria UEFA Champions League 2026–2027 Playoffs, Second Leg, August 25, 2026, LASK Linz (Linzer ASK), Austria vs. Celtic FC, Glasgow, Scotland, Oberösterreich Arena Linz, Austria; Samuel Adeniran of LASK Linz celebrates after scoring the goal that made it 5–1; goal celebration Copyright: xLukasxBierederxImago
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Celtic secara luar biasa tetap membuang tiket Liga Champions setelah keunggulan besar dengan cara yang aneh

LASK vs Celtic
LASK
Celtic
Champions League Qualification

Celtic secara luar biasa melepas tiket Liga Champions yang nyaris pasti berada dalam genggaman mereka pada Selasa malam. Juara Skotlandia itu membawa keunggulan 3-0 atas LASK Linz dari leg pertama dan bahkan sempat unggul 0-1 pada laga balasan, tetapi akhirnya kalah telak 5-1 setelah perpanjangan waktu dan kini harus melanjutkan kiprah di Liga Europa.

Awalnya, tidak ada tanda-tanda bahaya bagi Celtic. Callum McGregor membuka skor di Austria pada pertengahan babak pertama, yang membuat LASK saat itu membutuhkan empat gol hanya untuk memaksakan perpanjangan waktu.

Namun, tim tuan rumah menolak menyerah dan menyamakan kedudukan sebelum jeda lewat Moses Usor. Tugas mereka tetap sangat berat, tetapi LASK terus memelihara harapan untuk menciptakan kejutan dan memulai babak kedua dengan sangat agresif.

Robert Ljubicic mencetak gol 2-1 sesaat setelah turun minum dan menghidupkan kembali tensi pertandingan sepenuhnya. Ketika Samuel Adeniran juga membuat skor menjadi 3-1 sekitar sepuluh menit kemudian, Celtic mulai terlihat goyah dan keyakinan kubu Austria pun semakin tumbuh.

LASK kemudian terus menekan, tetapi harus menunggu lama untuk gol yang memaksakan perpanjangan waktu. Gol itu akhirnya datang jauh di masa injury time, ketika pemain pengganti Florian Flecker menanduk bola masuk dan membuat Raiffeisen Arena meledak lewat gol 4-1.

Di babak perpanjangan waktu, mimpi buruk Celtic benar-benar lengkap. Tak lama setelah dimulainya paruh kedua extra time, Adeniran melepaskan tembakan dari jarak jauh dan bola meluncur ke sudut bawah jauh: 5-1.

Sang penyerang bahkan kemudian mendapat peluang untuk menuntaskan hat-trick-nya ketika LASK memperoleh penalti. Kiper Viljami Sinisalo sempat menjaga Celtic tetap hidup dengan sebuah penyelamatan, tetapi pelarian terakhir tim Skotlandia itu tidak pernah datang.

Celtic pun melihat posisi nyaman mereka sepenuhnya lenyap dan harus puas tampil di Liga Europa. LASK lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub dan menjadi debutan ketiga di fase utama musim ini setelah Como (Italia) dan Sabah (Azerbaijan).

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