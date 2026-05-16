Celtic meraih gelar juara liga ke-56 setelah laga penentuan yang sangat menegangkan melawan pesaing langsungnya, Hearts

Celtic berhasil merebut gelar juara liga Skotlandia pada Sabtu sore setelah pertarungan yang menegangkan. Dalam laga langsung perebutan gelar, Heart of Midlothian akhirnya dikalahkan berkat dua gol di menit-menit akhir: 3-1.

Musim ini berjalan tidak mulus bagi Celtic. Manajer Brendan Rodgers dipecat pada akhir Oktober dan setelah Martin O’Neill dan Wilfried Nancy mengambil alih secara sementara, O’Neill akhirnya ditunjuk sebagai manajer baru.

Akibat ketidakstabilan dan hasil yang mengecewakan di Celtic, Hearts mencium peluang untuk menjadi juara liga untuk pertama kalinya sejak 1960. Selain itu, gelar juara Hearts berarti gelar juara liga Skotlandia untuk pertama kalinya sejak 1985 tidak jatuh ke tangan Celtic atau Rangers.

Sabtu, pada putaran terakhir, pemuncak klasemen Hearts bertandang ke markas Celtic, yang tertinggal satu poin. Hearts cukup puas dengan hasil imbang, sementara Celtic harus menang.

Hearts, dengan Jordi Altena di starting line-up, yang unggul tepat sebelum babak pertama berakhir. Lawrence Shankland menyundul bola dari tendangan sudut di tiang jauh, dan tampaknya tim tamu berada dalam posisi yang menguntungkan: 0-1.

Namun, sebelum babak pertama berakhir, skor menjadi 1-1. Alexandros Kyziridis melakukan handball saat melakukan sliding, dan Celtic mendapat penalti. Penalti itu dieksekusi oleh Arne Engels.

Di babak kedua, Celtic meningkatkan tekanan. Kelechi Iheanacho sempat membentur tiang gawang, namun Daizen Maeda mencetak gol penentu 2-1 melalui tendangan penyelesaian di menit-menit akhir. Awalnya gol tersebut dianulir karena offside, namun keputusan itu ternyata salah. Callum Osmand memastikan kemenangan dalam pertandingan ini pada masa injury time melalui serangan balik: 3-1. Dengan demikian, Celtic berhasil merebut gelar juara liga ke-56.