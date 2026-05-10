Celtic memberikan pukulan telak kepada Rangers dan tampaknya siap untuk penutup yang spektakuler dalam perebutan gelar

Celtic tidak menyerah dalam perebutan gelar juara Skotlandia yang seru. Tim peringkat kedua ini menang 3-1 atas rival abadinya, Rangers, dalam laga Old Firm, sehingga kini hanya tertinggal satu poin (77 berbanding 76) dari pemuncak klasemen Hearts of Midlothian, yang kehilangan poin berharga akhir pekan ini.

Tim tuan rumah memang mengalami awal yang kurang menguntungkan dalam derby Glasgow yang selalu sarat emosi ini. Mikey Moore mencetak gol dari bola pantul dan memberikan Rangers keunggulan awal yang sangat diinginkan. Celtic terkadang kesulitan di babak pertama, namun berhasil menyamakan kedudukan melalui Yang Hyun-jun, yang disambut dengan sorak-sorai meriah dari para penggemar yang bersemangat.

Celtic tampil sangat kuat setelah istirahat dan menguasai pertandingan di awal babak kedua. Daizen Maeda mencetak gol dari jarak dekat dan tak lama kemudian bahkan mengubah skor menjadi 3-1 dengan tendangan salto yang luar biasa, di mana kiper Jack Butland tak berdaya. Ini menjadi pukulan telak bagi Rangers, yang tak lagi mampu memaksakan comeback dan kini secara definitif tersingkir dari persaingan gelar.

Kemenangan yang sangat penting bagi Celtic, yang kini membayangi Hearts dalam persaingan gelar yang menegangkan di Skotlandia. The Bhoys akan bertandang ke Motherwell pada Rabu, sementara pemuncak klasemen akan menjamu tim juru kunci Falkirk.

Kemungkinan besar gelar juara akan ditentukan pada hari terakhir musim ini. Celtic akan bermain di kandang melawan Hearts pada Minggu mendatang. Jika Celtic kalah pada Rabu dan Hearts meraih tiga poin, maka ketegangan sudah berakhir pada Rabu. Sebagai catatan, sejak 1985, belum pernah terjadi bahwa Celtic atau Rangers tidak menjadi juara Skotlandia.