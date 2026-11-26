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Bournemouth mempertahankan rekor sempurna di Liga Europa dengan kemenangan 2-1 atas Celta Vigo meski bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari satu jam. Penyesuaian taktik dari bangku cadangan menjadi penentu saat tim tamu membalikkan ketertinggalan di Spanyol.

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Pertemuan di Liga Europa ini menjadi gambaran menarik tentang dominasi wilayah melawan serangan balik yang efektif. Celta Vigo memasuki laga dengan tekad menghidupkan kiprah mereka di kompetisi Eropa. Mereka menerapkan permainan berbasis penguasaan bola untuk merenggangkan blok pertahanan Bournemouth dan memanfaatkan ruang di antara lini tengah dan sisi lapangan. Pendekatan itu bertumpu pada sirkulasi bola yang sabar, dengan tujuan menarik para gelandang tengah Bournemouth keluar dari posisi mereka dan membuka jalur bagi pusat kreativitas Celta, Iago Aspas.

Sebaliknya, Bournemouth datang dengan kepercayaan diri berkat rekor sempurna mereka. Tujuan taktik mereka adalah menjaga kerapatan blok pertahanan di area tengah dan melancarkan serangan balik dengan cepat.

Jalannya pertandingan berubah drastis pada awal babak pertama ketika Bafodé Diakité diusir pada menit ke-23. Tim tamu pun terpaksa bertahan lebih dalam, dengan disiplin taktik dan kerja fisik luar biasa yang dibutuhkan untuk tetap bertahan dalam pertandingan.

Susunan taktik Celta Vigo

Celta Vigo menggunakan formasi 3-4-3 yang berubah menjadi 3-2-5 saat mereka menguasai bola dalam waktu lama. Marcos Alonso menjadi penggerak utama bola dari belakang dan mencatatkan 90 umpan akurat, sementara Celta berupaya mendominasi area tengah. Mereka sangat agresif dalam menentukan kapan harus menekan. Begitu bek sayap Bournemouth menerima bola, dua pemain sayap Celta, Sergio Carreira dan Javi Rueda, langsung maju untuk menjebak lawan dengan tekanan tinggi.

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Saat membangun serangan, Celta berfokus menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi kanan demi membuka ruang bagi Iago Aspas, yang bebas bergerak sebagai pengatur serangan. Pendekatan itu membuahkan hasil pada menit ke-19 ketika Aspas mencetak gol, buah dari kemampuan Celta mengacaukan posisi lini belakang Bournemouth.

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Saat bertahan, Celta menjaga garis pertahanan tetap tinggi agar permainan berlangsung di area yang sempit, sembari mengandalkan tiga bek tengah mereka untuk mengatasi bola-bola panjang. Namun, meski menguasai 65 persen bola dan melepaskan 20 tembakan, mereka tidak cukup tajam di sepertiga akhir untuk memastikan kemenangan. Celta kerap memilih tembakan jarak jauh dengan peluang gol kecil ketimbang menembus bagian tengah kotak penalti Bournemouth.

Susunan taktik Bournemouth

Bournemouth memulai laga dengan formasi 4-4-2 yang seimbang. Namun, kartu merah Bafode Diakite pada menit ke-23 memaksa mereka beralih ke 4-4-1, lalu membentuk pertahanan 5-3-1. Prioritas taktik mereka sepenuhnya bergeser ke menjaga kerapatan antarlini. Antonio Silva menjadi pemain paling menonjol dalam upaya bertahan itu, dengan 13 aksi bertahan dan sembilan kemenangan dalam duel untuk melindungi kiper Michele Di Gregorio.

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Setelah kartu merah, Bournemouth nyaris tidak membangun serangan dari belakang karena mereka langsung mengalirkan bola melewati lini tengah. Mereka baru mulai menekan lawan di tepi sepertiga wilayah pertahanan sendiri, membiarkan Celta maju sebelum melancarkan serangan balik secepat kilat. Meski hanya menguasai 35 persen bola, Bournemouth tetap sangat efisien.

Mereka mengandalkan umpan dari bola mati dan serangan balik dalam situasi ketika pemain mereka berhadapan dengan lawan secara individu untuk menciptakan peluang berbahaya. Pendekatan pragmatis itu tercermin dari efisiensi tembakan mereka: enam tembakan tepat sasaran dari hanya sepuluh percobaan, sangat berbeda dengan Celta yang menyia-nyiakan banyak peluang.

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Adu taktik

Pertarungan taktik utama terjadi antara sirkulasi bola Celta dari sisi ke sisi dan pergeseran blok pertahanan Bournemouth. Sepanjang sebagian besar babak pertama, Celta berhasil memindahkan arah serangan dengan cepat dan membuat para gelandang sayap Bournemouth ragu dalam mengambil keputusan. Namun, seiring berjalannya laga, Bournemouth menyesuaikan jarak antarlini pertahanan mereka sehingga ruang antara lini tengah dan empat bek, tempat Aspas biasanya leluasa beraksi, tertutup.

Perbedaan yang akhirnya menentukan hasil laga adalah garis pertahanan tinggi Celta saat menghadapi pemain-pemain Bournemouth yang baru masuk dan masih segar untuk melancarkan serangan balik. Meski kekurangan satu pemain, Bournemouth mampu memenangi duel individu, dengan 56 duel dimenangi berbanding 34 milik Celta. Hal itu memungkinkan mereka memulai serangan balik dari area pertahanan sendiri.

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Ketangguhan tim tamu dalam perebutan bola memberi mereka landasan untuk melancarkan serangan balik yang menghasilkan gol kemenangan. Celta unggul dalam jumlah peluang, tetapi Bournemouth lebih unggul dalam efisiensi dan kekuatan fisik di kedua kotak penalti.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan ini turut ditentukan oleh serangkaian pergantian pemain yang dilakukan Bournemouth. Saat jeda, Tyler Adams masuk menggantikan Justin Kluivert untuk memperkuat lini tengah dan memberi perlindungan lebih baik bagi pertahanan yang kekurangan satu pemain. Kemudian, Rayan masuk menggantikan Amine Adli pada menit ke-68. Kecepatannya diperlukan untuk memanfaatkan garis pertahanan tinggi Celta yang semakin berani maju demi mengejar gol. Gol Rayan pada menit ke-78 menjadi perwujudan sempurna dari rencana tersebut.

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Pelatih Celta Claudio Giraldez mencoba merespons dengan memasukkan Williot Swedberg dan Ferran Jutglà pada menit ke-74. Swedberg memberi dampak besar dengan beberapa kali mengancam gawang Bournemouth, tetapi tim tamu menanggapinya dengan memasukkan Adrien Truffert dan beralih ke formasi lima bek untuk menutup jalur serangan di kedua sisi. Perubahan Celta pada akhir laga menjadi 3-2-5 dengan serangan yang lebih langsung menghasilkan sejumlah tembakan yang diblok dan peluang yang terbuang, karena rapatnya pertahanan Bournemouth terbukti sulit ditembus. Kemampuan Bournemouth untuk tetap mengancam lewat serangan balik meski bertahan dengan blok rendah memaksa Celta mempertahankan sedikitnya dua pemain di belakang, sehingga mereka tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang.

Pada akhirnya, organisasi pertahanan Bournemouth yang lebih baik dan ketajaman mereka dalam serangan balik terbukti lebih efektif daripada pendekatan Celta Vigo yang mengandalkan banyaknya serangan. Meski Diakité menerima kartu merah lebih awal, kemampuan tim tamu menyesuaikan formasi dan memenangi pertarungan fisik di lini tengah membuat mereka mampu memanfaatkan kegagalan Celta mengubah dominasi wilayah menjadi peluang matang. Gol-gol Álvaro Rodríguez dan Rayan, yang lahir dari serangan balik yang efektif serta tekanan melalui bola mati, menegaskan keberhasilan taktik Bournemouth untuk bertahan dan bangkit dengan jumlah pemain lebih sedikit.