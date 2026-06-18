"Celana pendeknya yang memicu kontroversi"... Harry Kane menimbulkan kekhawatiran di pemusatan latihan Inggris

Harry Kane memicu kekhawatiran terkait cedera yang dialaminya, setelah pertandingan melawan Kroasia yang digelar Rabu malam tadi, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kapten timnas Inggris itu mencetak dua gol untuk membantu The Three Lions meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia.

Dengan demikian, jumlah golnya di Piala Dunia kini menjadi sepuluh, menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Timnas Inggris di ajang Piala Dunia.

Menurut surat kabar "The Sun", Kane terlihat setelah pertandingan dengan perban di bagian bawah kaki kirinya.

Setelah pulih dan mengenakan pakaiannya, ia menuju ke tribun untuk menemui keluarganya, namun celana pendeknya memperlihatkan perban yang mengkhawatirkan di kakinya.

Kane, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, bermain penuh selama 90 menit dan tidak diganti, yang menjadi dorongan moral bagi para pendukung Inggris, yang berharap ia akan sepenuhnya siap untuk menghadapi Ghana pada Selasa mendatang.

Ada juga kekhawatiran mengenai wakil kapten Declan Rice, di mana gelandang Arsenal itu terlihat berjalan pincang saat meninggalkan lapangan, dan digantikan oleh Morgan Rogers.