Pada saat klub-klub Spanyol bersiap menutup jendela transfer mereka bersamaan dengan detik-detik terakhir di hari Selasa, satu nama tetap berada di luar perhitungan dan di luar waktu. Dani Ceballos, pemain yang dikaitkan dengan semua klub Liga, masih berstatus bebas, dan aturan melindunginya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap adanya celah dalam regulasi FIFA yang memberi Ceballos apa yang tidak dimiliki pemain lain; hak untuk menandatangani kontrak setelah bursa transfer berakhir, sehingga ia menjadi kesepakatan terlambat yang bisa mengubah keseimbangan musim ini.

Surat kabar itu menyoroti bahwa masa depan Ceballos masih belum jelas, tetapi yang pasti adalah bahwa kisahnya di pasar transfer tidak akan berakhir dengan penutupan jendela musim panas di Spanyol.

Hanya tersisa lima hari lagi menuju batas akhir pendaftaran pemain di Liga Spanyol pada divisi pertama dan kedua, yang ditetapkan pada hari Selasa mendatang tepat pukul 23.59. Sebuah tenggat waktu yang dipatuhi semua orang, kecuali satu pemain: Dani Ceballos.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa penyebabnya kembali pada situasi hukum pemain yang bersifat pengecualian. Pada 26 Juni lalu, Ceballos mencapai kesepakatan damai dengan Real Madrid untuk membatalkan tahun terakhir kontraknya, yang seharusnya berlaku hingga 30 Juni 2027.

Poin inilah yang menjadi inti persoalan; berdasarkan kesepakatan ini, Ceballos memasuki pasar transfer musim panas yang dibuka pada 1 Juli lalu sebagai pemain bebas, bukan sebagai pemain yang terikat dengan sebuah klub. Ini merupakan status yang memberinya keistimewaan khusus dalam regulasi Federasi Sepak Bola Internasional.

Peraturan dasar FIFA mengenai transfer pemain, dalam pasal yang berkaitan dengan periode pendaftaran, menyatakan bahwa "pemain profesional yang kontraknya berakhir secara alami atau diakhiri melalui kesepakatan bersama sebelum berakhirnya periode pendaftaran yang berlaku pada klub yang mengontrak, dapat didaftarkan di luar periode-periode tersebut".

Berdasarkan hal itu, setiap klub, baik di dalam maupun di luar Spanyol, berhak untuk mengontrak Ceballos dan mendaftarkannya bahkan setelah bursa transfer ditutup pada tengah malam hari Selasa, yang membuka pintu bagi kemungkinan kembalinya ia ke klub asalnya, Real Betis.

Satu-satunya kendala: Eropa

Meski memiliki keistimewaan di tingkat domestik ini, pemain asal Andalusia itu akan menghadapi hambatan Eropa, sebab Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" telah menetapkan hari Rabu 2 September pukul 23.59 sebagai batas akhir pendaftaran pemain di tiga kompetisinya: Liga Champions Eropa, Liga Europa, dan Liga Konferensi Eropa.

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Ini berarti bahwa jika ia bergabung dengan Real Betis, yang akan mengetahui lawan-lawannya di Liga Europa pada hari Kamis mendatang, maka klub Andalusia itu dituntut untuk menuntaskan kesepakatan dan mendaftarkannya di tingkat Eropa beberapa jam sebelum tenggat waktu tersebut, jika tidak, ia terpaksa harus menunggu hingga periode pendaftaran musim dingin untuk dapat tampil di ajang antarklub Eropa.