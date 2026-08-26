Celah di Skuad Alonso: Gary Neville Beri Saran ke Chelsea untuk Atasi Krisis yang Mengkhawatirkan

Posisi penjaga gawang di Chelsea menghadapi ancaman besar. Meski menang atas Fulham, Robert Sanchez, kiper Chelsea, menuai kritik pedas akibat kesalahan fatal pada gol pertama yang bersarang ke gawang timnya, serta kesalahan lain pada gol kedua.

Chelsea meraih kemenangan berharga atas Fulham dengan skor 3-2 pada laga pembuka musim mereka di Liga Primer Inggris, di mana pertandingan tersebut dimainkan sebagai penutup pekan pertama.

Di Inggris, muncul keraguan mengenai kemampuan kiper Spanyol itu untuk mengisi posisi penjaga gawang utama tim asuhan Xabi Alonso, jika mereka ingin bersaing dengan kuat.

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Dan menurut surat kabar "AS", Gary Neville, legenda sepak bola Inggris, mengusulkan pemain Argentina Emiliano Martinez sebagai kandidat potensial untuk mengawal gawang klub asal London tersebut.

Neville berkata: "Saya tidak tahu apakah dia tersedia atau tidak, tetapi Emi Martinez harus bergabung dengan Chelsea. Robert Sanchez mengkhawatirkan dan melakukan kesalahan-kesalahan yang mahal."

Sejatinya, kondisi kedua belah pihak saling menguntungkan, dan segalanya bisa mengarah pada bergabungnya pemain Argentina itu ke Chelsea.

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Di satu sisi, Martinez tengah mengalami situasi kritis di Aston Villa. Musim 2025-2026 diperkirakan akan menjadi musim terakhirnya di bawah kepemimpinan Unai Emery, tetapi cedera pada tangan kanannya membuat persoalan semakin rumit.

Kepindahannya ke Juventus tampak sudah pasti, tetapi terganjal masalah finansial, dan klub Italia itu akhirnya merekrut Vicario. Selain itu, Aston Villa merekrut pemain Jepang Zion Suzuki, yang tidak tampil sebagai starter pada laga pembuka liga.

Semua tanda menunjukkan bahwa pemain Argentina itu tidak akan menjadi pemain inti di Aston Villa, sehingga kepergiannya sudah di depan mata, dan hal ini mungkin yang terbaik bagi karier sepak bolanya.

Chelsea, di pihaknya, membutuhkan seorang penjaga gawang kelas atas jika ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Primer Inggris.

Robert Sanchez bukanlah, atau setidaknya hingga saat ini belum menjadi, penjaga gawang kelas atas yang dimiliki tim-tim juara, sehingga Xabi Alonso sangat membutuhkan perubahan di posisi penjaga gawang jika ingin bersaing.

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