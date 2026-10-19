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Rams Basaksehir FK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Diterjemahkan oleh

Cekcok sengit dengan mantan pelatih BVB Nuri Sahin: Pelatih di Süper Lig mengamuk habis-habisan

Super Lig
Istanbul Basaksehir vs Gaziantep FK
Istanbul Basaksehir
Gaziantep FK
N. Sahin
O. Ak

Sejumlah insiden yang sebagian berlangsung ricuh terjadi antara Nuri Sahin (38) dan sesama pelatih Orhan Ak (47) di area sekitar lapangan Stadion Basaksehir Fatih Terim, seusai laga Süper Lig antara Basaksehir FK dan Gaziantep FK yang berakhir 2-1.

Kedua pelatih sudah berselisih pendapat selama pertandingan. Seusai peluit akhir, perselisihan itu nyaris berujung pada bentrokan fisik. Ak murka setelah Sahin mengomel ke arahnya dan hendak menyerang mantan pemain Bundesliga yang berkarier selama bertahun-tahun itu. Beberapa anggota staf kepelatihan kedua tim harus memisahkan mereka, dan itu tidak mudah karena Ak sangat marah.

Atas perilakunya, pelatih Gaziantep itu kemudian mendapat kartu merah dari wasit Alpaslan Sen. Ia kini terancam hukuman berat.

Sahin tidak mau berkomentar secara spesifik mengenai pemicu maupun kejadian tersebut. Dalam konferensi pers setelahnya, ia hanya berkata: "Apa yang terjadi di sana, terjadi di sana dan tetap di sana. Saya sebenarnya tidak ingin membahas hal-hal seperti itu lebih jauh."

Ia melanjutkan: "Bagi saya, yang penting hanya pertandingan. Saya tidak pernah bersikap tidak hormat. Orang-orang yang mengenal saya tahu itu. Saya berharap Antep sukses. Bagi kami, ini tiga poin yang sangat penting."

Bagi Sahin, yang terikat kontrak hingga 2028, Basaksehir merupakan klub pertama yang dilatihnya sejak dipecat Borussia Dortmund pada awal 2025. Ia mengambil alih klub asal Istanbul itu lebih dari setahun lalu dan sejauh ini mencatat rata-rata 1,62 poin dalam 45 pertandingan.

Di klasemen Süperlig, tim asuhan Sahin yang diperkuat mantan penyerang HSV Davie Selke menempati peringkat kesepuluh setelah kemenangan atas Gaziantep. Mereka tertinggal empat poin dari posisi yang memberi tiket ke kompetisi internasional.

Senin depan, Basaksehir akan menghadapi Besiktas dalam duel sesama klub Istanbul (pukul 17.00).

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