Presiden Federasi Sepak Bola Eropa asal Slovenia, Aleksander Ceferin, telah menentukan sikapnya terkait pencalonan dalam pemilihan presiden FIFA dan persaingan dengan Gianni Infantino.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Ceferin mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan diri pada periode baru dalam kepemimpinan UEFA, sehingga menjauh dari pemilihan presiden FIFA.

Sebelumnya pada Februari 2024, Ceferin telah menegaskan bahwa ia tidak akan melanjutkan jabatannya setelah Februari 2027, namun ia menarik kembali sikapnya tersebut.

Ceferin mengatakan, dalam program para pejabat eksekutif senior yang digelar di ibu kota Jerman, Berlin, bahwa ia akan mencalonkan diri untuk periode terakhir dalam kepemimpinan UEFA.

Ceferin menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Eropa pada tahun 2019, sehingga ia telah menghabiskan 8 tahun dalam jabatannya. Masa tersebut, menurut regulasi sebelumnya, merupakan batas maksimal yang menghalanginya untuk melanjutkan, namun amandemen terakhir pada statuta federasi memungkinkannya untuk tetap bertahan selama 4 tahun tambahan.

Ceferin masih memiliki waktu beberapa bulan untuk mengajukan pencalonannya secara resmi. Menurut apa yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Eropa kepada federasi-federasi anggota dalam pekan ini, batas waktu akhir pengajuan pencalonan adalah 22 Januari mendatang.

Kongres biasa kelima puluh Federasi Eropa dijadwalkan digelar pada 22 April di Astana, dan dalam kongres ini akan diumumkan pemilihan presiden baru yang akan memegang jabatan untuk empat tahun ke depan.

Hingga kini belum diumumkan dalam pertemuan tersebut apakah Federasi Eropa akan mengajukan kandidat alternatif untuk Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA, yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret mendatang, dengan catatan bahwa batas waktu akhir pengajuan pencalonan adalah 18 November mendatang.