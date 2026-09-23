Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa asal Slovenia, Aleksander Ceferin, melayangkan kritik tajam secara tidak langsung kepada Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", seraya menegaskan bahwa kepercayaan dalam dunia sepak bola masih hilang meskipun proyek investasi swasta kontroversial yang berencana menjual sebagian hak permainan kepada para investor telah runtuh.

Pernyataan Ceferin disampaikan dalam pidato yang direkam melalui video, yang ia sampaikan hari Rabu ini dalam acara "Portuguese Football Summit". Ini merupakan pernyataan publik pertamanya sejak Presiden FIFA Gianni Infantino mencoba meredam krisis dan mengusulkan peninjauan ulang mekanisme pengambilan keputusan di dalam badan pengelola tersebut.

Persatuan dan Transparansi: Pilar yang Terancam

Presiden UEFA menekankan bahwa menjaga permainan ini bertumpu pada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar, dengan mengatakan: "Kepercayaan dalam olahraga kita bertumpu pada tiga pilar, yaitu persatuan, transparansi, dan tata kelola yang melayani mayoritas, bukan segelintir orang. Pada periode terakhir ini, ketiga pilar tersebut telah diabaikan oleh orang-orang yang telah bersumpah untuk melindunginya."

Aleksander Ceferin menambahkan dengan nada tajam: "Tetapi tidak semua orang menempatkan kepentingan permainan di atas ambisi pribadi mereka."

Ceferin melanjutkan dalam pesannya yang tampak ditujukan secara langsung ke Zurich: "Proyek yang telah mencabik-cabik persatuan sepak bola dunia mungkin telah dibatalkan, tetapi kepercayaan yang telah dirusaknya belum kembali, dan membangunnya kembali adalah tugas kita saat ini."

Meskipun ia tidak menyebut nama Gianni Infantino atau FIFA, isyaratnya jelas mengarah pada usulan yang mengguncang sendi-sendi permainan ini, yang berkaitan dengan penjualan 20 persen saham hak komersial FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada para investor dari sektor swasta. Rencana tersebut telah digagalkan dan dibatalkan pada Juli lalu setelah penentangan sengit dan kuat dari UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, serta Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF".

Ceferin menutup pernyataannya dengan pesan tegas yang telah lama digaungkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa: "Sepak bola tidak untuk dijual. Ini adalah pesan yang telah dipromosikan UEFA selama bertahun-tahun, dan saya yakin summit ini akan berkontribusi dalam menyebarkannya secara lebih luas."

Upaya Infantino Meredam Krisis

Pernyataan Presiden UEFA muncul hanya dua hari setelah Infantino berupaya meredam kemarahan, melalui pesan resmi yang ia sampaikan kepada Dewan FIFA dan para presiden asosiasi nasional anggota yang berjumlah 211 asosiasi.

Dalam pesannya, Infantino mengumumkan bahwa ia akan meminta dewan untuk menugaskan pihak independen guna melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kerangka tata kelola di dalam federasi internasional terkait inisiatif-inisiatif strategis besar, seraya mengusulkan konsultasi yang diperluas dengan konfederasi kontinental, asosiasi nasional, dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai cara-cara memperkuat mekanisme pengambilan keputusan.

Ia menjelaskan bahwa peninjauan yang mungkin dilakukan bisa mencakup peran presiden, biro eksekutif, dan dewan, di samping kajian tentang cara-cara memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dalam upaya memperbaiki citra lembaga tersebut.

Namun, hingga saat ini pesan Infantino belum berhasil meredakan kekhawatiran sejumlah asosiasi besar yang mengkritik keras cara pengelolaannya terhadap proyek investasi yang diusulkan.

Presiden FIFA sebelumnya menegaskan komitmennya untuk terus memimpin federasi internasional, dan ia diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan baru dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Maret 2027.

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Di penghujung pidatonya, Ceferin menekankan perlunya mengingatkan para pejabat akan inti dari tugas mereka, dengan mengatakan: "Sepak bola akan tetap aman selama mereka yang mengelolanya selalu ingat untuk siapa mereka mengelolanya."