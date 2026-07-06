"Cedera yang sangat parah"... Bintang Inggris dilarikan ke rumah sakit setelah pertandingan melawan Meksiko berakhir

Pemain tim nasional Inggris, Jordan Henderson, mengalami cedera serius pada pergelangan tangannya saat merayakan kemenangan atas Meksiko (3-2) di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Minggu malam, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah terjatuh dengan keras di atas papan iklan di Stadion Azteca.

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, dalam pernyataannya setelah pertandingan, menegaskan betapa seriusnya cedera tersebut dengan mengatakan: “Ini tidak baik. Jordan terjatuh dan mengalami cedera di pergelangan tangannya. Cedera ini tampak sangat serius. Ini adalah cedera yang sangat parah.”

Jatuh yang menyakitkan

Cedera yang tidak biasa itu terjadi tepat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, saat para pemain timnas Inggris sedang merayakan kemenangan di hadapan para pendukung mereka di belakang gawang sambil menyanyikan lagu “Wonderwall”. Saat mencoba melompati papan iklan, Henderson terjatuh dengan keras setelah rekan setimnya, Dan Burn, berhasil melewati penghalang tersebut.

Tayangan ulang televisi memperlihatkan momen terjatuh yang mengerikan itu, yang memaksa tim medis segera turun tangan, sementara para pemain membentuk lingkaran pengaman di sekitar rekan mereka yang cedera.

Rekan-rekan Henderson memandang dengan sangat cemas sebelum ia dibawa dengan tandu yang dilengkapi alat oksigen ke ruang ganti, lalu segera dilarikan ke rumah sakit.

Kapten Harry Kane mengomentari insiden tersebut dengan suara serak, “Jordan Henderson terjatuh di sana. Saya rasa dia baik-baik saja,” namun pernyataan Tuchel selanjutnya menegaskan betapa seriusnya situasi tersebut.

Cedera Kedua

Cedera Henderson bukanlah satu-satunya yang merusak malam itu, karena penyerang Meksiko, Santi Jiménez, juga meninggalkan lapangan dengan tandu setelah mengalami cedera mengerikan pada masa injury time, dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan.

Pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengungkapkan: “Kami harus memeriksa kondisi Santi karena dia sekarang berada di rumah sakit,” merujuk pada seriusnya cedera yang dialami penyerang AC Milan tersebut, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61.