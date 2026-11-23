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Barcelona secara mengejutkan mengumumkan pada Senin (hari ini) bahwa Lamine Yamal absen dalam laga tim melawan Sabah di Liga Champions pada Rabu lusa akibat cedera pergelangan kaki kanan.

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Klub Catalan itu menjelaskan bahwa sang pemain muda tidak akan ikut ke Baku , tetapi akan siap tampil dalam laga liga berikutnya melawan Deportivo Alavés pada Minggu mendatang.

Perkembangan ini muncul setelah Yamal tampil melawan Villarreal. Dalam laga tersebut, ia mengalami masalah pada pergelangan kaki, sehingga tim medis mengevaluasi kondisinya sebelum mengambil keputusan akhir soal keikutsertaannya dalam perjalanan tim, terlebih karena jadwal laga Eropa semakin dekat.

Pelatih Hansi Flick memilih tidak mengambil risiko dengan bintang mudanya, meskipun cedera tersebut tidak tergolong serius. Staf kepelatihan menilai absen dalam satu pertandingan lebih baik daripada mengambil risiko rasa tidak nyaman itu memburuk dan berubah menjadi masalah yang bisa membuatnya menepi lebih lama.

Dengan demikian, Hansi Flick akan kehilangan salah satu pemain intinya pada matchday kelima fase grup Liga Champions.

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Harian "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu terpaksa mencari pengganti bagi pemain yang sejauh ini mencatatkan menit bermain terbanyak bersama Barcelona.

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Lamine telah bermain selama 1.445 menit dengan torehan 13 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Ia merupakan pemain kunci bagi Barcelona, yang akan sangat kehilangan dirinya di Liga Champions.

Adeyemi, Opsi Pertama

Opsi pertama Flick kemungkinan adalah memainkan Karim Adeyemi di sayap kanan.

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Pelatih asal Jerman itu akan mempertahankan susunan pemainnya, dengan Gordon di sayap kiri dan Adeyemi di sisi kaki lemahnya. Adeyemi sempat bermain beberapa menit di posisi itu selama pramusim, dan posisi tersebut sudah tidak asing baginya sejak membela Dortmund dan Salzburg.

Jika Flick ingin melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain, ia bisa menggeser Raphinha ke sayap kanan dan memainkan penyerang palsu seperti Dani Olmo.

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Dengan kemungkinan Fermín López terkena skorsing di LaLiga setelah diusir dari lapangan saat melawan Villarreal kemarin, pemain asal Andalusia itu bisa mendapat menit bermain lebih banyak di Liga Champions, dengan Olmo bermain sebagai penyerang palsu dan Raphinha bergeser ke sayap kanan.

Olmo sebelumnya pernah bermain sebagai penyerang palsu pada 13 Oktober, saat Barcelona menang 4-1 atas Galatasaray di Turki.

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Jesus Masuk Hitungan

Opsi menggeser pemain asal Brasil itu ke sayap membuka peluang untuk memainkan Gabriel Jesus sebagai penyerang murni.

Mantan pemain Arsenal itu lebih menonjol saat Raphinha cedera bulan lalu, dengan mencetak dua gol ke gawang Getafe dan Real Betis. Namun, ia belum bermain sejak 3 November, dan total menit bermainnya tidak lebih dari 52 menit dalam enam laga terakhir.

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Di sisi lain, mereka juga memiliki opsi bermain dengan sayap kanan palsu. Fermín atau Gavi pernah bermain di salah satu sisi sayap lini serang Barcelona, meski biasanya di sayap kiri. Namun, keduanya juga bisa beradaptasi di sayap kanan, sehingga memberi ruang bagi bek sayap untuk melakukan tusukan ke depan.