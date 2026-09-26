Berkat umpan dari bintang Bayern, Michael Olise, penyerang Real Madrid itu mencetak gol 1-0 untuk Les Bleus pada menit ke-54 lewat penyelesaian keras, saat pelatih tim nasional baru Zinedine Zidane menjalani debutnya di pinggir lapangan.

Namun, sesaat setelah gol tersebut, yang pada akhirnya cukup untuk memberi Prancis kemenangan tandang tipis, Mbappe sedikit terpincang-pincang dan memegangi lututnya. Setelah merayakan gol sejenak, ia mendapat perawatan dari staf medis Prancis dengan wajah menahan sakit dan tak lama kemudian sempat kembali ke lapangan. Namun, kembalinya itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum Mbappe jatuh ke tanah dan memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan permainan. Raut wajah pemain 27 tahun itu terlihat sangat khawatir dan seusai laga Zidane menyampaikan bahwa kaptennya "mengalami hiperekstensi lutut saat menendang".

Federasi Prancis, TFF, tak lama kemudian menyampaikan diagnosis awal: "Saat mencetak gol kemenangan, Kylian Mbappe mengalami cedera pada lututnya. Ia mengalami cedera tendon dan akan kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan."

Kapan Kylian Mbappe harus ditarik keluar saat melawan Turki?

Pada menit ke-59, Mbappe digantikan oleh Desire Doue dan berjalan dengan frustrasi ke arah ruang ganti. Zidane sudah jauh dari kata optimistis setelah pertandingan berakhir: "Sayangnya, situasinya tidak terlihat bagus," ujar pria 54 tahun itu, seraya mengumumkan bahwa Mbappe tidak akan dimainkan lagi dalam pertandingan Nations League berikutnya, di Belgia pada Senin, melawan Italia pada Jumat depan, dan kembali melawan Belgia pada 5 Oktober. Sebagai gantinya, Mbappe akan meninggalkan pemusatan latihan Equipe Tricolore lebih awal.

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Kekhawatiran tentu juga muncul di Madrid. Rekan setimnya di Real, Arda Güler, yang berperan sebagai playmaker untuk Turki, juga tampak menanyakan kondisi cedera Mbappe dengan cemas langsung di lapangan. Sang superstar juga sejauh ini sedang tajam musim ini; setelah total delapan penampilan di semua kompetisi pada 2026/27 untuk Real, Mbappe sudah mengoleksi delapan gol dan dua assist.