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Kemenangan terbaru Paris Saint-Germain dibayangi cedera serius yang menimpa bintang muda Desire Doue. Penyerang itu terpaksa ditarik keluar dalam kondisi terpukul pada babak pertama laga Ligue 1 hari Sabtu, membuat pelatih Luis Enrique menghadapi pertanyaan sulit soal kedalaman skuadnya.

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Doue tertimpa musibah di Nice

Paris Saint-Germain mempertahankan performa dominan di kompetisi domestik lewat kemenangan sengit 3-2 di kandang Nice, tetapi hasil itu dibayangi insiden yang menimpa Doue. Penyerang berusia 21 tahun itu baru saja membawa timnya unggul berkat umpan Achraf Hakimi ketika musibah terjadi pada menit ke-39.

Saat berusaha melindungi bola, lutut kanan Doue tampak terpelintir secara tidak wajar meski tidak ada kontak dengan Sofiane Diop dari Nice. Rekan-rekan setim dan staf medis langsung menyadari betapa serius situasinya ketika pemain muda itu memegangi kakinya sambil menahan sakit.

Pemain timnas Prancis itu akhirnya ditandu keluar lapangan sambil menangis dan mendapat tepuk tangan penuh simpati dari pendukung kedua tim di Allianz Riviera. Ferran Torres masuk menggantikannya dan kemudian mencetak gol ketiga yang menentukan kemenangan, tetapi suasana seusai laga tetap muram.

Indikasi awal menunjukkan tim medis klub mengkhawatirkan kemungkinan robekan ligamen krusiatum, yang akan membutuhkan masa pemulihan panjang. Insiden ini menjadi pukulan berat bagi pemain yang telah menjelma sebagai bagian penting dalam lini serang PSG selama rentetan 12 kemenangan beruntun mereka.

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Enrique tegaskan cedera Doue "serius"

Berbicara kepada media tak lama setelah peluit akhir, Enrique tidak berusaha mengecilkan keseriusan situasi tersebut. Pelatih asal Spanyol itu, yang kedalaman skuadnya kerap diuji musim ini, tampak jelas khawatir saat membahas kondisi penyerang mudanya.

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"Kami harus menunggu sampai besok untuk mengetahuinya, tetapi ini cedera serius. Dia sedih dan khawatir. Dia akan kembali lebih kuat dari sebelumnya," kata Enrique kepada media. Sang pelatih menegaskan bahwa klub harus menunggu hasil pemeriksaan medis akhir yang dijadwalkan pada hari Minggu untuk mengetahui secara pasti cedera yang dialami Doue.

Dalam wawancara dengan Ligue 1+, Enrique kembali menegaskan pandangannya seraya mengakui kenyataan pahit dalam olahraga di level tertinggi. "Ini cedera serius, itu jelas. Kami bisa melihatnya di televisi. Itulah kehidupan pemain profesional di level sangat tinggi, kami bisa melihat situasi seperti itu pada hampir setiap pekan pertandingan. Kami harus menerimanya. Saya yakin dia akan bisa pulih dengan sangat baik dan kembali lebih kuat lagi. Saya sudah sempat berbicara dengannya, dia ada di ruang ganti. Kami harus menunggu pemeriksaan akhir untuk mengetahui secara pasti cederanya, tetapi ini cedera serius," jelas pelatih PSG itu.

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Masalah pemilihan pemain dan rencana transfer

Absennya Doue menjadi pukulan tersendiri bagi juara bertahan Prancis itu mengingat daftar cedera mereka yang sudah ada. Enrique harus menjalani sisa musim tanpa Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) dalam pertandingan Liga Champions melawan Barcelona pada Oktober.

Meski masalah cedera semakin menumpuk, Enrique menegaskan klub akan mengandalkan kekuatan kolektif alih-alih panik menjelang bursa transfer mendatang. Saat ditanya soal kemungkinan mendatangkan pemain pada Januari, sang pelatih tetap tenang. "Kami adalah tim yang sesungguhnya. Kami selalu terbuka terhadap bursa transfer. Bukan karena dua pemain cedera dan tidak bisa bermain dalam sejumlah pertandingan… kami punya pemain lain di tim. Kami akan mengatasinya sebagai sebuah tim. Ini bukan pertama kalinya," tegasnya.