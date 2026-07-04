Cedera Saybari Membuat Maroko Kebingungan... Berapa Lama Dia Diperkirakan Akan Absen?

Tim nasional Maroko mengalami pukulan telak saat menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah bintang utamanya, Ismail Sibari, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera hanya 22 menit setelah pertandingan dimulai, akibat merasakan nyeri pada otot paha belakang, sehingga ia meminta diganti dan digantikan oleh Sufyan Rahimi.

Sibari meninggalkan lapangan dengan mata berkaca-kaca akibat cedera tersebut, sebuah pemandangan yang memicu kekhawatiran para pendukung Maroko yang takut kariernya di turnamen ini akan berakhir, terutama saat “Singa Atlas” semakin mendekati babak-babak selanjutnya.

Cedera Sibari dianggap sebagai kerugian besar bagi timnas Maroko, karena ia merupakan salah satu bintang terkemuka di babak penyisihan grup dengan mencetak 3 gol ke gawang Brasil, Haiti, dan Skotlandia.

Pemain berusia 25 tahun ini tampil dalam performa terbaiknya di turnamen ini, setelah baru-baru ini pindah ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro, menurut laporan media.

Federasi Sepak Bola Maroko belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai jenis cedera tersebut, sambil menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan tingkat keparahannya.

Sementara itu, ahli cedera olahraga Thamer Al-Shahrani menjelaskan melalui akunnya di platform “X” bahwa gejala-gejala tersebut mengindikasikan cedera pada otot paha belakang, dengan menyebutkan bahwa masa pemulihan bisa berkisar antara 5 hari jika terjadi ketegangan otot, dan 10 hingga 14 hari jika terjadi robekan otot derajat pertama, dan dapat berlanjut hingga enam minggu jika cedera tersebut termasuk derajat kedua atau lebih.