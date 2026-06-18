Ismaël Koné mengalami cedera parah saat pertandingan Kanada melawan Qatar. Assim Omer Madibo melakukan pelanggaran terhadap gelandang Kanada tersebut, yang langsung disusul teriakan kesakitan dari Koné.

Gelandang tersebut menyadari bahwa kakinya patah, lalu para pemain langsung bergegas menghampirinya dan mengelilinginya. Pemain Sassuolo itu akhirnya diangkat ke atas tandu dan meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah. Pihak penyiar tidak menayangkan tayangan ulang pelanggaran tersebut.

Madibo tampak sangat terpukul dan tak terhibur. Gelandang tersebut awalnya mendapat kartu kuning, namun kemudian diubah menjadi kartu merah. Akibatnya, Qatar harus melanjutkan pertandingan dengan sembilan pemain.

Pada babak pertama, Homam Al-Amin sebenarnya sudah harus meninggalkan lapangan, setelah ia menabrak seorang pemain yang sedang menerobos pertahanan hingga terjatuh terbalik.

Pada saat artikel ini ditulis, Kanada memimpin dengan skor 4-0. Jonathan David mencetak dua gol, mantan pemain Feyenoord Cyle Larin mencetak satu gol, dan Nathan Saliba mencetak gol keempat melalui tendangan bebas, setelah itu ia menghormati rekan setimnya dengan mengangkat kaosnya.

NOS



