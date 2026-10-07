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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Cedera mengejutkan: Mendy memperdalam luka Al Ahli Saudi jelang laga melawan Al Fateh

Al Fateh FC vs Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Saudi Pro League
E. Mendy
Arab Saudi
Senegal

Krisis baru yang dibintangi kiper asal Senegal

Para suporter klub Al Ahli Saudi menerima pukulan baru terkait kiper asal Senegal, Edouard Mendy, beberapa jam sebelum menjalani laga melawan Al Fateh di Liga Roshn.

Al Ahli akan bertandang ke markas Al Fateh, lusa pada hari Jumat, di Stadion Meydan Tamweel Al Oula di Al Ahsa, dalam pekan kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Dan 48 jam sebelum pertandingan, klub Al Ahli mengumumkan melalui akun resminya di platform "X", pada hari Rabu ini, bahwa kipernya asal Senegal Edouard Mendy mengalami cedera bahu selama sesi latihan.

Al Ahli menyatakan dalam pernyataannya bahwa kiper asal Senegal itu akan menjalani evaluasi berkelanjutan oleh tim medis, guna mengetahui kondisinya terkait keikutsertaan dalam latihan bersama tim pada periode mendatang.

Mendy menjadi pemain Al Ahli yang paling baru mengalami cedera pada periode saat ini, setelah Nayef Masoud yang menderita cedera pada persendian kaki, dan Zakaria Hawsawi yang mengalami cedera saat tampil bersama timnas Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Selain itu, bek asal Brasil Roger Ibanez juga menderita cedera, tetapi ia sudah mendekati pemulihan dan akan bergabung dengan latihan bersama tim di bawah arahan pelatih asal Belanda Marino Pusic.

Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen Liga Saudi dengan koleksi 12 poin, yang diraih dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, terpaut 6 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

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