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Cedera yang dialami Aurelien Tchouameni asal Prancis memberi kesempatan baru bagi Vinicius Junior asal Brasil untuk merebut kembali tempatnya di starting XI Real Madrid, setelah absennya pemain di lini tengah membuka peluang bagi Jose Mourinho untuk mempertimbangkan perubahan pembagian peran di dalam tim.

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Menurut harian Spanyol "Marca", pelatih asal Portugal itu tengah mempertimbangkan untuk mengandalkan Arda Guler dan Bernardo Silva di poros lini tengah, dengan Vinicius dan Yan Diomande di kedua sayap, sebagai upaya memaksimalkan potensi serangan Los Blancos pada periode mendatang.

Real Madrid bersiap melanjutkan kiprah di LaLiga dengan menghadapi Celta Vigo pada Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu. Para suporter menantikan kembalinya tim setelah jeda internasional, terlebih El Real menampilkan performa dan hasil yang impresif sepanjang periode di antara jeda internasional pertama dan kedua.

Jeda internasional tampaknya menjadi titik balik penting bagi Vinicius musim ini. Sang pemain memanfaatkan masa absennya dari kompetisi domestik akibat skorsing empat pertandingan untuk memulihkan keseimbangan dan menjauh dari tekanan yang mengelilinginya dalam beberapa pekan terakhir, sebelum kembali membela timnas Brasil dan menampilkan permainan menyerang yang mencolok sehingga kepercayaan dirinya kembali pulih.

Winger asal Brasil itu sukses mencetak lima gol dalam dua laga uji coba bersama timnasnya, yakni dua gol ke gawang Jepang dan tiga gol ke gawang Singapura, meski tidak bermain penuh di kedua pertandingan. Ia tampil selama 90 menit di laga pertama dan 60 menit di laga kedua, sekaligus mengirim pesan jelas bahwa naluri golnya telah kembali dan ia siap bersaing merebut tempat utama di Real Madrid.

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Vinicius sempat melalui masa sulit di awal musim, setelah ia sendiri mengakui bahwa persiapannya selama musim panas tidak ideal , baik dari sisi fisik maupun teknis. Ia juga menghadapi tekanan tambahan terkait masa depannya di klub usai menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, kesepakatan yang menurut sang pemain justru menambah besarnya tanggung jawab dan ekspektasi terhadap dirinya.

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Namun, kembalinya Vinicius ke starting XI Real Madrid setelah masa skorsingnya berakhir tidak akan mudah secara taktik. Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, berhasil memanfaatkan absennya Vinicius dan memaksakan diri masuk dalam perhitungan tim. Performanya menjadikan dia pesaing kuat untuk posisi sayap kiri, dan ia juga mampu bermain di sisi kanan, sehingga memberi Mourinho beragam opsi di lini depan.

Persaingan makin pelik berkat gemilangnya Arda Guler di posisi sayap kanan. Pemain asal Turki itu menjadi salah satu elemen penting di balik membaiknya performa Real Madrid dalam beberapa laga terakhir, setelah memberikan kontribusi nyata dalam mengatur permainan dan bergerak di antara lini. Karena itu, mencadangkannya saat menghadapi Celta Vigo tampaknya bukan keputusan mudah, meski ia bermain cukup banyak menit bersama timnasnya selama jeda internasional.

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Dengan Mourinho yang bersikukuh menurunkan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham sebagai starter, pelatih asal Portugal itu dihadapkan pada melimpahnya opsi menyerang, mengingat keberadaan Vinicius, Diomande, dan Guler. Artinya, tiga pemain bersaing untuk dua posisi di lini depan, sehingga ia harus mencari solusi taktik yang memungkinkan pemanfaatan sebanyak mungkin pemain tanpa mengganggu keseimbangan tim.

Di sinilah cedera mendadak yang dialami Tchouameni saat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Prancis muncul sebagai faktor yang bisa mengubah perhitungan Mourinho. Cedera itu dapat memberinya kesempatan untuk mencoba Arda Guler bersama Bernardo Silva di poros ganda lini tengah, alih-alih mengandalkan susunan lini tengah yang biasa. Hal ini berpotensi membuka jalan bagi Vinicius dan Diomande untuk tampil bersama di kedua sayap, dengan Mbappe dan Bellingham tetap menjadi starter.

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Skema ini menjadi solusi menyerang yang memberi Real Madrid kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan kecepatan dan keterampilan di sektor sayap, terlebih Vinicius dan Diomande memiliki potensi besar dalam duel satu lawan satu dan menusuk ke belakang lini pertahanan lawan. Sementara itu, Guler dan Bernardo Silva mampu berkontribusi dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo permainan berkat kemampuan teknis serta keunggulan mereka dalam mengolah bola.

Meski demikian, opsi ini bukan tanpa risiko. Guler dan Bernardo Silva tidak memiliki karakteristik fisik seperti yang dimiliki Tchouameni di lini tengah, dan kemampuan mereka dalam merebut bola serta melakukan cover pertahanan tidak setara dengan gelandang bertahan asal Prancis tersebut. Hal ini bisa meninggalkan ruang bagi lawan dan membuat tim membutuhkan organisasi pertahanan yang lebih rapi agar tidak kehilangan keseimbangan.

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Perubahan ini diperkirakan hanya bersifat sementara sembari menunggu pulihnya Tchouameni dan kembalinya seluruh pemain ke kondisi bugar sepenuhnya. Namun, absennya Tchouameni bisa memberi Mourinho kesempatan untuk menguji kombinasi menyerang yang baru dan melihat sejauh mana Guler dan Bernardo mampu membentuk duet di lini tengah, tanpa mengorbankan solusi menyerang yang ditawarkan Vinicius dan Diomande di sisi sayap.

Dengan demikian, cedera Tchouameni bisa berubah dari krisis dalam perhitungan Real Madrid menjadi peluang baru bagi Vinicius untuk merebut kembali posisi utamanya, setelah performa gemilangnya bersama timnas Brasil membuka jalan bagi kembalinya ia dengan meyakinkan. Laga melawan Celta Vigo pun akan menjadi ujian penting bagi pilihan Mourinho, yang memiliki banyak talenta menyerang tetapi perlu menemukan ruang yang tepat bagi setiap pemain dalam susunan timnya.