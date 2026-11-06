Cedera membuka pintu: De la Fuente panggil wajah-wajah baru ke skuad Spanyol

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengumumkan daftar pemain "La Roja" untuk menjalani dua laga menghadapi Republik Ceko dan Inggris pada penutupan perjalanan fase grup UEFA Nations League, yang menyaksikan masuknya nama-nama baru serta kembalinya sejumlah pemain yang absen dari daftar sebelumnya.

Daftar tersebut menyaksikan pemanggilan Jacobo Ramon, bek Como, untuk pertama kalinya ke tim senior, setelah penampilan impresif yang ia tunjukkan musim ini di bawah arahan Cesc Fabregas, sehingga ia mendapat ganjaran atas penampilan gemilangnya bersama timnya, setelah sebelumnya pernah membela timnas Spanyol U-21.

Daftar itu juga memuat Alvaro Vallés, kiper Las Palmas, serta Marc Roca, gelandang Real Betis, sementara Pablo Barrios, pemain Atletico Madrid, dan Ander Barrenetxea, winger Real Sociedad, kembali masuk perhitungan pelatih asal Spanyol tersebut.

Perubahan-perubahan ini terjadi di tengah absennya Eric Garcia, Rodri, dan Dani Olmo karena cedera, sementara Roberto Fernandez mempertahankan tempatnya di lini depan.

Pertandingan berikutnya CZE UEFA Nations League A 14.45 ESP

Timnas Spanyol menjalani dua pertandingan menghadapi Republik Ceko pada Kamis 12 November di Stadion Sparta Praha, lalu menjamu Inggris pada Minggu 15 di bulan yang sama di Stadion Metropolitano, markas Atletico Madrid.

De la Fuente mengawali pengumuman daftar dengan sebuah video yang memuat momen penghormatan untuk korban kecelakaan kereta Orda, serta mendiang Jesús de Miguel.

Spanyol mengejar puncak klasemen

Timnas Spanyol memasuki dua laga ini setelah meraih nilai sempurna di empat pertandingan pertamanya di Nations League, dengan koleksi 12 poin, dan telah memastikan lolos ke babak perempat final.

Timnas Spanyol memiliki rangkaian 11 kemenangan beruntun, di samping 42 pertandingan tanpa kekalahan, yang meningkat menjadi 43 pertandingan jika hanya menghitung laga-laga resmi.

Persaingan memperebutkan puncak grup tetap menjadi tujuan terpenting, sebab posisi pertama memberi keuntungan menjalani laga leg kedua di babak perempat final di kandang sendiri, sementara penghuni posisi kedua terpaksa memainkan leg pertama di stadionnya dan leg kedua di kandang lawan.

Timnas Inggris menempati posisi kedua dengan koleksi 9 poin, dan akan menghadapi Kroasia di Wembley pada hari Kamis, sebelum menjadi tamu Spanyol di Madrid tiga hari kemudian.

Seandainya Inggris menang atas Kroasia, identitas pemuncak grup akan ditentukan pada laga yang dinantikan menghadapi Spanyol.

Daftar timnas Spanyol

Penjaga gawang: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Vallés.

Pertahanan: Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Lini tengah: Martin Zubimendi, Pablo Barrios, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Alex Baena, Fermin Lopez, Marc Roca.

Lini serang: Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.