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Lamine Yamal akan absen dalam laga Liga Champions Barcelona melawan Sabah di Azerbaijan akibat cedera pergelangan kaki. Pemain muda itu tetap bermain sambil menahan sakit dan membantu Barcelona bangkit secara dramatis saat menghadapi Villarreal, tetapi kini harus menepi agar cederanya tidak memburuk.

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Cedera Yamal jadi pukulan bagi Barcelona

Barca akan tampil tanpa Yamal dalam lawatan Liga Champions ke Azerbaijan pekan ini. Penyerang berusia 19 tahun itu dipastikan absen dalam laga penting di kompetisi Eropa melawan Sabah akibat cedera pergelangan kaki. Sang pemain sayap memerlukan perawatan medis untuk cedera tersebut sebelum pertandingan domestik melawan Villarreal pada Minggu.

Meski sempat diragukan kebugarannya, ia akhirnya dinyatakan cukup fit untuk menjadi starter di Camp Nou. Yamal bermain selama 90 menit penuh ketika Barcelona meraih kemenangan dramatis 3-2 setelah tertinggal . Namun, tim medis klub kini memutuskan untuk mengistirahatkannya dari pertandingan Eropa pada tengah pekan demi membantu pemulihannya.

Tampil penuh aksi melawan Villarreal

Pemain muda itu menjalani laga yang sarat aksi melawan Villarreal sebelum kabar terbaru tentang cederanya dikonfirmasi. Ia gagal mengeksekusi penalti penting pada babak pertama ketika Barcelona secara mengejutkan tertinggal dua gol di kandang sendiri.

Namun, Yamal menunjukkan mentalitasnya yang luar biasa dan berperan sangat penting dalam membawa timnya kembali bersaing setelah jeda. Ia memberikan assist penting kepada Fermín Lopez untuk mencetak gol kedua Barca.

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Pemain sayap muda itu terus menjadi ancaman dalam serangan sepanjang babak kedua saat tuan rumah mengejar kemenangan. Ia juga banyak terlibat dalam gol penentu kemenangan, yang pada akhirnya tercipta lewat gol bunuh diri bek Villarreal, Pau Navarro.

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Musim individu Yamal yang luar biasa berlanjut

Yamal mengawali musim baru dengan performa gemilang bersama Barcelona. Sejauh musim ini, pemain muda itu telah mencetak 13 gol dan menyumbang 13 assist hanya dalam 17 penampilan untuk klub.

Performa menyerang yang luar biasa itu membuat sang penyerang finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or bulan lalu. Ia juga sangat bisa diandalkan, dengan menjadi starter dalam 20 pertandingan di semua kompetisi bersama klub dan tim nasional musim ini.

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Sang penyerang sebelumnya mengalami cedera lutut ringan saat membela tim nasional, yang membuatnya absen ketika Spanyol menang atas Ceko di UEFA Nations League. Namun, ia kembali bermain dalam kekalahan dari Inggris tiga hari kemudian dan kembali ke Barcelona tanpa cedera sama sekali.

Pengganti siap untuk lawatan ke Baku

Barcelona kini harus mencari cara untuk menggantikan pemain paling produktif mereka di lapangan saat tampil di Baku. Staf pelatih memiliki beberapa opsi ternama untuk dimasukkan ke susunan pemain inti melawan Sabah.

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Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus sama-sama menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Yamal di susunan pemain inti. Siapa pun yang dipilih kemungkinan akan bermain bersama Raphinha dan Anthony Gordon di lini serang Barcelona yang berbahaya.

Klub sangat berharap Yamal pulih dengan cepat setelah diistirahatkan pada tengah pekan. Tim medis saat ini memperkirakan ia akan sepenuhnya siap untuk lawatan LaLiga ke markas Deportivo A Coruna pada Minggu.