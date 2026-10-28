Gambaran soal langkah-langkah yang mungkin diambil Paris Saint-Germain di bursa transfer musim dingin mulai terlihat, seiring absennya bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, yang diperkirakan cukup lama akibat robek pada ligamen anterior crucial di lutut kanannya, sehingga mencari penggantinya menjadi salah satu agenda yang dibahas di meja klub Prancis tersebut.

Meski pelatih Luis Enrique tidak menempatkan perekrutan pemain baru sebagai prioritas utamanya pada Januari, laporan-laporan yang datang dari Jerman mengindikasikan bahwa sang juara bertahan Liga Champions Eropa menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut pemain muda Aljazair, Ibrahim Maza, pemain Bayer Leverkusen, dalam langkah yang bisa memberi tim opsi tambahan untuk menutup absennya pemain asal Georgia itu.

Lingkungan Maza mengetahui ketertarikan Paris

Enrique sebelumnya membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan merekrut pemain baru, meski ia menegaskan bahwa cedera tidak serta-merta berarti harus masuk ke bursa transfer.

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Tidak, tidak secara khusus. Tidak ada cedera yang berarti kami harus merekrut pemain baru. Di awal musim, saya katakan bahwa kami mampu menanggung segalanya, bahkan jika kami mengalami cedera penting. Tetapi kami tetap terbuka terhadap peluang yang ada. Ini adalah salah satu opsi yang kami miliki."

Ia menambahkan soal Kvaratskhelia: "Dia akan kembali lebih kuat, saya tidak ragu akan hal itu. Kehilangan tiga pemain dalam satu pertandingan adalah hal yang aneh. Ini menjadi motivasi bagi kami sebagai tim."

Pada saat Paris sedang mempertimbangkan opsi-opsinya, tim ini menerima sinyal positif dari beberapa pemainnya yang mampu mengisi peran-peran menyerang, di mana pemain Belgia Mika Godts mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Olympique Lyon, selain itu pemain muda Quentin Ndjantou dan Senny Mayulu juga tampil menonjol di pertandingan yang sama.

Namun jaringan "Sky Jerman" menegaskan bahwa ketertarikan Paris pada Maza melampaui sekadar spekulasi, seraya menyebutkan bahwa klub Prancis itu "menunjukkan ketertarikan nyata" pada pemain berusia 20 tahun tersebut, dan bahwa lingkungannya mengetahui ketertarikan ini.

Jika transfer ini terwujud pada Januari, maka Maza akan menjadi pemain Arab kedua di skuad Saint-Germain, karena ia akan bergabung dengan pemain Maroko Achraf Hakimi, salah satu pemimpin tim.

Maza: talenta serba bisa bergaya Akliouche

Pemain internasional Aljazair ini memiliki fleksibilitas taktik yang memberinya kemampuan untuk mengisi lebih dari satu posisi di lini tengah dan serangan. Meski posisi playmaker adalah favoritnya, ia mampu bermain di posisi gelandang poros maupun gelandang bertahan, selain sayap kanan dan kiri.

Maza menjelaskan, dalam sebuah wawancara sebelumnya dengan situs resmi Liga Jerman, bahwa ia merasa nyaman di posisi playmaker dalam skema 4-2-3-1, tetapi ia siap bermain di posisi mana pun, dengan berkata: "Saya rasa posisi yang membuat saya paling nyaman adalah nomor 10, dalam skema 4-2-3-1 yang kami gunakan saat ini."

Ia menambahkan: "Saya juga bisa bermain sebagai nomor 8 atau nomor 6, dan juga di sisi kiri, di mana saya sudah beberapa kali bermain, atau di sisi kanan, sebagai sayap yang cenderung masuk ke dalam. Saya merasa nyaman di semua posisi. Saya hanya ingin menampilkan gaya bermain saya, terlepas dari posisi apa yang saya tempati."

Maza bergabung dengan Bayer Leverkusen setahun lalu dengan nilai 12 juta euro, dan telah bermain bersama timnas Aljazair dalam 24 pertandingan internasional dengan mencetak 3 gol.

Ia juga bermain musim ini di posisi sayap kiri, meski ia bergerak di ruang-ruang dalam alih-alih bertahan di garis samping, sesuatu yang mengingatkan pada gaya pemain Prancis Magnes Akliouche.

Leverkusen tak ingin melepas talentanya

Maza merupakan salah satu talenta muda paling menonjol di Liga Jerman, setelah mencetak 8 gol dan memberikan 10 assist dalam 54 pertandingan bersama Bayer Leverkusen sejak bergabung dengannya pada 2025.

Nilai pasarnya ditaksir sekitar 50 juta euro, menurut situs "Transfermarkt", yang berarti bahwa menuntaskan transfer ini tidak akan mudah jika Paris Saint-Germain memutuskan untuk bergerak secara resmi.

Dan menurut situs "Foot Mercato" Prancis, klub Jerman itu tidak ingin menjual pemainnya, dan menempatkannya dalam rencana masa depan mereka sebagai salah satu elemen yang mampu memainkan peran sentral di tim, bahkan para petingginya sudah mulai bergerak untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2030.