Paris Saint-Germain tengah dilanda kekhawatiran setelah dipastikan kehilangan bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, hingga akhir musim ini, menyusul cedera robek ligamen anterior di lutut kanannya pada laga terakhir melawan Barcelona di Liga Champions Eropa, cedera yang mengharuskan tindakan operasi segera.

Meski kemenangan berharga berhasil diraih tim asal Paris itu atas raksasa Catalan tersebut, hasil pertandingan terasa pahit; sebab cedera Kvaratskhelia tidak datang sendirian, karena tim juga kehilangan jasa kapten asal Brasil mereka, Marquinhos, dan bintang asal Prancis mereka, Ousmane Dembele, akibat berbagai cedera otot, hal yang secara langsung mengancam stabilitas sistem yang telah dibangun Luis Enrique dan menempatkannya pada ujian taktik yang sulit.

Di tengah kekurangan parah ini, manajemen Paris Saint-Germain mulai mempertimbangkan untuk mengaktifkan sebuah pasal hukum langka yang diizinkan oleh Federasi Sepak Bola Prancis, yang dikenal dengan istilah "pemain joker", menurut radio Spanyol "Cadena SER".

Aturan ini, yang diperkenalkan oleh Liga Sepak Bola Profesional Prancis pada tahun 2000, menyatakan bahwa klub-klub Prancis berhak, pada periode yang membentang dari berakhirnya bursa transfer musim panas hingga dimulainya bursa transfer musim dingin, mendatangkan satu pemain yang terdaftar di Federasi Sepak Bola Prancis, baik yang bermain di divisi satu maupun divisi dua, untuk menggantikan pemain yang absen dalam jangka waktu panjang melebihi tiga bulan.

Pasal istimewa ini membuat seluruh klub Ligue 1 dalam keadaan waspada tinggi, khawatir Paris Saint-Germain akan membayar klausul penalti bintang terkemuka mana pun di liga Prancis dan menculiknya di pertengahan musim, dengan memanfaatkan kekuatan finansialnya.

Meski tim memiliki gudang persenjataan serang yang mampu menambal kekosongan untuk sementara dengan hadirnya nama-nama seperti: Bradley Barcola, Desire Doue, Goncalo Ramos, dan Lee Kang-in, kehilangan pemain sekelas Kvaratskhelia, yang merupakan salah satu kartu penentu terpenting tim, tidak bisa digantikan dengan mudah.

Opsi mendatangkan pemain berstatus bebas transfer tetap tersedia di atas meja, namun hal itu bukan prioritas bagi manajemen Paris pada tahap ini, yang mencari solusi instan dengan kualitas tinggi yang sama, sesuatu yang disediakan oleh kartu "joker" yang bisa saja menjungkirbalikkan bursa transfer Prancis dalam beberapa hari ke depan.



