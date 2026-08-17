Juventus secara mengejutkan memutuskan urusan penjaga gawang, setelah mengalihkan bidikannya dari kiper asal Argentina, Emiliano Martinez, ke pemain Italia, Guglielmo Vicario, penjaga gawang Tottenham, dalam kesepakatan peminjaman disertai klausul pembelian.

Jaringan "talkSPORT" mengungkap bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham untuk meminjam pemain internasional Italia itu dengan nilai pembelian akhir sebesar 8,5 juta pound sterling, sehingga Vicario akan kembali ke Serie A setelah dua tahun berada di London Utara.

Langkah cepat Juventus ini muncul setelah runtuhnya negosiasi untuk mendatangkan Martinez dari Aston Villa. Meski juara dunia 2022 itu menunjukkan keinginannya untuk pergi dan bergabung dengan raksasa Eropa tersebut, perselisihan finansial mengakhiri kesepakatan itu, di mana Villa bersikeras memperoleh 8,5 juta pound sebagai nilai tetap, sementara Juventus hanya menawarkan 6 juta ditambah 2,5 juta sebagai variabel.

Keraguan manajemen Turin bertambah karena kondisi fisik kiper Argentina itu, yang mengalami patah tulang jari yang dideritanya saat pemanasan sebelum final Liga Europa melawan Freiburg pada Mei lalu, cedera yang diakui sendiri oleh Martinez bahwa ia bermain dengan menahan sakit sepanjang Piala Dunia, dan menghindari operasinya meski para dokter menyarankan pentingnya operasi tersebut.

Sebaliknya, Vicario (29 tahun) telah keluar dari perhitungan Tottenham setelah kehilangan posisi utamanya kepada pemain Ceko, Antonin Kinsky, yang tampil dalam tujuh pertandingan terakhir di Liga Primer menyusul operasi hernia yang dijalani pemain Italia itu pada Maret lalu, dan tetap mempertahankan tempatnya bahkan saat tim berjuang menghindari degradasi berdasarkan keputusan pelatih.

Vicario sempat dekat dengan kepindahan ke Inter Milan setelah menyepakati syarat-syarat pribadi, namun sang juara Italia lebih memilih mengontrak Ivan Provedel dari Lazio, sehingga membuka pintu bagi Juventus untuk menuntaskan kesepakatan.

Kini Martinez berada di hadapan masa depan yang tidak jelas di Villa Park, seiring dengan mendekatnya tim asuhan Unai Emery untuk mendatangkan pemain Jepang, Zion Suzuki, penjaga gawang Parma.