Pada 2012, pemain yang kelak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dan mesin gol FC Bayern itu kabarnya ditawarkan kepada klub Norwegia tersebut. Namun, transfer itu gagal dalam keadaan yang tak biasa. Hal itu diungkapkan Gary Goodchild, pemandu bakat Viking kala itu, menjelang laga Liga Champions antara mantan klubnya dan klub tersukses di Jerman tersebut pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video).

"Saya diberi tahu bahwa dia mungkin tertarik bergabung dengan Viking," kata Goodchild kepada surat kabar Stavanger Aftenblad, mengenang peristiwa lebih dari 14 tahun lalu. Saat itu, "tak seorang pun" mengenal Kane. Ia masih menunggu kesempatan untuk menembus tim utama Tottenham Hotspur dan berulang kali dipinjamkan, mulai dari Leyton Orient dan FC Millwall hingga kemudian Norwich dan Leicester City.

"Orang-orang yang saya ajak bicara merasa bahwa peminjaman ke Skandinavia mungkin akan baik untuknya," tutur Goodchild. Maka, sang pemandu bakat berangkat ke Inggris untuk melihat langsung Kane, yang saat itu bermain sebagai penyerang untuk Millwall. Namun, Kane absen karena cedera dalam pertandingan yang hendak disaksikannya, sehingga Goodchild pulang tanpa mengetahui lebih banyak daripada saat ia datang.

"Tak lama kemudian, dia masuk tim utama" Spurs, kata Goodchild, "dan selebihnya adalah sejarah." Pada Selasa, lebih dari satu dekade kemudian, Kane akhirnya akan bermain di Stavanger, tetapi dengan seragam FC Bayern.