Cedera bintang Real Madrid membuat Mourinho dalam kesulitan, memaksanya mencari solusi darurat

Bek tengah Real Madrid asal Prancis, Ibrahima Konate, mengalami cedera ligamen kolateral pada kaki kanannya selama periode jeda internasional, dengan perkiraan absen hingga 3 pekan.

Keraguan menyelimuti keikutsertaannya menghadapi Villarreal, karena kembalinya ia bertanding akan bergantung pada perkembangan kondisinya, mengingat klub tidak ingin mengambil risiko apa pun terkait pemulihannya.

Antonio Rudiger kini menjadi satu-satunya bek tengah di tim utama yang tersedia bagi pelatih Jose Mourinho, sementara Dean Huijsen harus menjalani hukuman larangan bertanding akibat kartu merah pada laga derby. Sementara itu, Raul Asencio baru-baru ini menjalani operasi, dan Militao masih melanjutkan proses pemulihannya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Jose Mourinho, dalam kondisi seperti ini, mempertimbangkan untuk mengembalikan Tchouameni ke lini pertahanan, atau menggunakan pemain akademi untuk melengkapi duet bek tengah.

Mourinho juga bisa mencari solusi di dalam tim cadangan Real Madrid. Faktanya, pelatih asal Portugal itu hadir dalam pertandingan derby melawan Atletico Madrid cadangan.

Nama Mario Rivas menonjol, yang diberi banyak menit bermain oleh Mourinho selama masa persiapan musim, sebagai pengganti yang paling dekat, setelah ia berhasil meraih kepercayaan pelatih asal Portugal tersebut.

Juan Martinez menjadi pilihan lain yang dikenal baik oleh sang pelatih, tetapi menurunnya perannya bersama tim kelompok umur mengurangi peluangnya untuk bersaing di posisi ini. Sebaliknya, Diego Aguado memperluas daftar pilihan yang tersedia bagi lini pertahanan yang terpaksa mencari solusi akibat banyaknya pemain yang absen.

Lini pertahanan darurat Real Madrid akan menjalani ujian pertamanya melawan Villarreal, yang menemukan jalur yang tepat sebelum periode jeda internasional. Villarreal meraih dua kemenangan beruntun atas Malaga dan Levante, serta mencetak 3 gol di setiap pertandingan, setelah awal musim yang kurang stabil.

Reaksi positif ini muncul berkat mengandalkan Molero di posisi pengatur serangan, serta Ilias Akhomach yang mendapat peran lebih besar, di samping Ayoze Perez sebagai acuan serangan tim. Formula ini berhasil, dan pelatih Villarreal harus memutuskan apakah akan terus mengandalkannya di Stadion Santiago Bernabeu.

Ujian ini datang di tengah obsesi Mourinho untuk memperbaiki keseimbangan pertahanan tim. Pelatih asal Portugal itu memanfaatkan periode jeda untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terlihat jelas selama derby Madrid melawan Atletico.

Namun, ia harus menguji sejauh mana perbaikan tersebut dengan lini pertahanan darurat, tanpa banyak ruang untuk melakukan koreksi selama pertandingan. Laga Villarreal akan menjadi awal dari rangkaian 5 pertandingan dalam 15 hari, karena setelahnya Real Madrid akan menghadapi Roma, Sevilla, dan Leipzig, sebelum menjalani El Clasico.

Rangkaian ini akan memaksa Real Madrid untuk memulihkan kekokohan yang justru hilang pada saat pemain-pemain yang absen kembali bertambah, hingga melemahkan poros lini pertahanannya. Mourinho membutuhkan solusi darurat ini agar memungkinkannya mempertahankan dan memperkuat kerja yang telah ia lakukan selama periode jeda.

Selain itu, mengembalikan Tchouameni ke posisi bek tengah juga akan memaksa sang pelatih untuk menyesuaikan lini tengah tim, sementara mengandalkan salah satu pemain akademi berarti menuntutnya memberikan jawaban langsung dalam jadwal pertandingan yang tak kenal henti.



