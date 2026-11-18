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Al Nassr menerima pukulan telak jelang laga klasik yang dinanti melawan rival tradisional Al Ahli di Liga Roshn Saudi, setelah salah satu pemain andalannya dipastikan absen karena cedera.

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Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ahli lusa, Jumat, di Stadion Alinma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Surat kabar Arab Saudi, Al Riyadiyah, melaporkan bahwa pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan mencoret winger sekaligus bek sayap Ayman Yahya serta bek Nader Al-Sharari dari skuad yang berangkat ke Jeddah.

Al Nassr akan menjalani sesi latihan terakhir jelang laga klasik tersebut di Stadion Dar Al Nassr, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, besok pagi, Kamis, sebelum bertolak ke Jeddah untuk mempersiapkan pertandingan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa absennya kedua pemain disebabkan oleh kondisi mereka yang belum sepenuhnya siap tampil di laga klasik, karena belum pulih total dari cedera yang mendera keduanya dalam beberapa waktu terakhir.

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Ayman Yahya termasuk pemain favorit para pendukung Al Nassr, terutama di posisi bek kiri. Para suporter bahkan sudah berkali-kali mendesak Postecoglou untuk memainkannya di posisi tersebut.

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Namun, pelatih asal Australia itu tidak terlalu mengandalkannya. Ia lebih memilih menurunkan bek kiri lainnya, Saad Al-Nasser, atau menggeser bek asal Spanyol, Inigo Martinez, untuk mengisi posisi itu di sejumlah pertandingan.

Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil dalam 12 pertandingan bersama tim asal ibu kota tersebut di semua kompetisi sejak awal musim ini. Ia belum mampu mencetak satu gol pun, tetapi menyumbang dua assist.

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Di sisi lain, Nader Al-Sharari gagal merebut tempat di susunan pemain inti Al Nassr sejak bergabung dari Al Shabab pada musim panas 2025, mengingat keberadaan Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, dan bek asal Prancis, Mohamed Simakan.

Sejak tiba di Al-Awwal Park, pemain berusia 30 tahun itu baru tampil dalam 16 pertandingan, seluruhnya sebagai pemain pengganti, dan hanya tiga di antaranya pada musim ini, tanpa sekali pun mencetak gol maupun memberikan assist.

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Laga klasik ini memiliki arti penting bagi Al Ahli dan Al Nassr, terutama karena hasilnya akan menentukan dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Roshn musim ini.

Al Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Saudi dengan koleksi 21 poin hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal sembilan poin penuh dari Al Hilal yang bertengger di puncak.

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Sementara itu, Al Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, terpaut dua poin dari Al Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.

Di luar Liga Roshn, Al Ahli menempati posisi keenam Zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan delapan poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekali pun menelan kekalahan sejauh ini.

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Adapun Al Nassr berada di posisi ketujuh Zona Barat kompetisi Asia tersebut dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan, serta masih menyisakan satu laga tunda melawan wakil Uni Emirat Arab, Al Wasl.

Di ajang Piala Raja, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar usai menang 2-1 atas Al Anwar, dan bersiap menghadapi Al Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, dalam babak 16 besar.

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Al Nassr juga lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut usai memenangi derbi Riyadh atas Al Diriyah dengan skor 4-1. Mereka akan berhadapan dengan Al Kholood pada hari yang sama, Senin, 11 Januari mendatang, di Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Kedua tim juga bersiap tampil di Piala Super Saudi yang digelar di Kuwait. Al Ahli akan menghadapi Al Qadsiah pada 19 Desember mendatang, sehari sebelum laga Al Nassr kontra Al Kholood. Jika sama-sama lolos, keduanya akan bertemu di partai final pada tanggal 23 bulan yang sama.