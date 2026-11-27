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Hansi Flick menerima pukulan kecil dua hari sebelum lawatan ke markas Deportivo La Coruna, setelah Marc Bernal absen dari latihan karena mengalami nyeri fisik ringan akibat akumulasi beban latihan.

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Menurut laporan harian Spanyol Sport, Marc Bernal tidak akan ambil bagian dalam sesi latihan yang dijadwalkan hari ini, Jumat, karena masalah fisik tersebut perlu ditangani dengan hati-hati.

Gelandang yang ikut terbang ke Azerbaijan bersama rombongan Barcelona lainnya itu menjalani pemeriksaan medis pada Kamis di Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Setelah pemeriksaan, diputuskan bahwa sang pemain akan mendapat waktu istirahat untuk mencegah nyeri yang dialaminya bertambah parah.

Kamera harian Sport merekam kedatangan Marc Bernal di fasilitas Barcelona hari ini, Jumat, tepat pukul 10.55 pagi, atau hanya lima menit sebelum sesi latihan dimulai.

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Biasanya, Hansi Flick memanggil para pemainnya satu setengah jam sebelum latihan dimulai. Namun, pemain yang harus menjalani program latihan khusus terpisah dari kelompok mendapat kelonggaran lebih besar soal waktu kedatangan.

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Optimisme yang Hati-hati

Meski Bernal tidak ikut berlatih hari ini, Jumat, rasa optimistis menyelimuti klub maupun sang pemain terkait peluangnya untuk tampil dalam laga melawan Deportivo La Coruna.

Rencananya, sang gelandang dapat berlatih secara normal bersama rekan-rekannya besok, Sabtu, sehingga bisa masuk dalam skuad yang berangkat ke wilayah Galicia.

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Untuk saat ini, staf pelatih memilih berhati-hati dalam menangani kondisi sang pemain dan memberinya tambahan satu hari istirahat sebelum kembali berlatih.

Dengan jadwal pertandingan yang sangat padat dan laga penting melawan Atletico Madrid yang semakin dekat pada Rabu mendatang, staf pelatih tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu terhadap kondisi gelandang asal kota Berga tersebut.

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Performa Mengesankan

Barcelona memasuki tahap akhir tahun 2026 di tengah tantangan yang kian berat di level domestik maupun kontinental. Hansi Flick ingin menjaga stabilitas tim dan terus bersaing memperebutkan gelar, seiring meningkatnya tekanan akibat rentetan pertandingan dan banyaknya kompetisi yang harus dijalani.

Tim Catalan itu menegaskan diri sebagai pesaing kuat di Liga Spanyol musim ini, setelah menampilkan permainan menyerang yang impresif sejak kompetisi bergulir. Mereka berhasil meraih kemenangan telak atas sejumlah lawan, di antaranya menang lima gol tanpa balas atas Elche, 2-0 atas Athletic Bilbao, lima gol tanpa balas atas Valencia, kemudian 7-2 atas Racing Santander.

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Barcelona juga menunjukkan kemampuan besar dalam menghadapi laga-laga sulit di kandang lawan, setelah mengalahkan Sevilla 3-1 dan Real Betis 5-2, serta berhasil membawa pulang tiga poin dari markas Atletico Madrid lewat kemenangan 2-1. Hasil tersebut memperkuat posisi mereka dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen liga.