Dani Ceballos melontarkan pesan misterius pada Rabu pagi. Gelandang Real Madrid itu mengunggah foto di Instagram dengan lagu berjudul ‘Todo es Mentira’, yang secara bebas dapat diartikan sebagai ‘semuanya bohong’.

Selasa malam, Matteo Moretto dari MARCA menjadi yang pertama melaporkan bahwa Ceballos akan segera menandatangani kontrak dengan Ajax.

Berita tersebut sedikit diremehkan oleh Fabrizio Romano keesokan paginya. Jurnalis asal Italia itu menulis bahwa Ajax sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Real Madrid.

Setelah itu, ESPN melaporkan bahwa Ajax akan mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Klub asal Amsterdam tersebut bersedia membayar enam juta euro untuk gelandang berusia 29 tahun itu. Namun, menurut stasiun tersebut, kesepakatan masih jauh dari tercapai karena tuntutan gaji Ceballos ‘terlalu tinggi’.

Pada pukul 10:00, Moretto kembali memberikan kabar. Ia menulis bahwa telah tercapai kesepakatan prinsip antara Ajax dan Real Madrid dan bahwa hanya ‘detail dengan sang pemain yang masih harus diselesaikan’.

Ceballos sendiri mengunggah foto dengan caption 'semuanya bohong'. Belum diketahui apakah hal itu merujuk pada drama transfer ini. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir, gelandang tersebut juga dituduh sebagai 'mata-mata' di Real Madrid.

Dia diduga sebagai orang yang membocorkan informasi sensitif mengenai sikap Kylian Mbappé serta perselisihan antara Antonio Rüdiger dan Alvaro Carreras serta Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.