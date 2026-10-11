FC Utrecht mencatat kemenangan kedua musim ini di Vriendenloterij Eredivisie setelah mengalahkan Willem II 3-1 pada Minggu. Yoann Cathline menjadi pahlawan lewat dua gol indah. Setelah delapan pertandingan, Willem II masih menunggu kemenangan pertama.

Tuan rumah tampil dominan pada babak pertama, terutama berkat Cathline dan Arthur Zagré yang sangat aktif. Willem II lebih banyak bertahan dan lega bisa mencapai jeda dengan skor 0-0.

FC Utrecht memecah kebuntuan beberapa menit setelah turun minum. Cathline bergerak ke tengah sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di sudut kanan gawang. Kelegaan terasa besar di De Galgenwaard, tempat para penonton belum banyak disuguhi hal menggembirakan musim ini.

Euforia setelah gol pembuka itu cepat sirna. Pemain pinjaman dari Feyenoord, Jaden Slory, mencetak gol ke sudut kiri bawah gawang setelah satu jam pertandingan berjalan. Setelah itu, muncul kekhawatiran terhadap Zagré yang mengalami cedera dan ditarik keluar oleh Anthony Correia.

Waktu terus berjalan di Utrecht yang diguyur hujan, dan para pendukung tuan rumah mulai semakin banyak menggerutu. Cathline menenangkan pendukung Utrecht lewat tembakan keras ke sudut kiri atas gawang saat pertandingan menyisakan seperempat jam.

Willem II harus berjuang keras untuk menghindari kekalahan lagi. Devin Haen mencoba mencetak gol lewat sundulan, tetapi upaya penyerang itu diblok. Sementara itu, kemenangan kedua Utrecht musim ini semakin dekat.

Tim asuhan Correia mampu mempertahankan keunggulan, kemudian pemain pengganti Ángel Alarcón turut mencetak gol. Utrecht pun mulai mendekati papan tengah Eredivisie. Willem II berada di dasar klasemen setelah menelan enam kekalahan dalam delapan pertandingan pertama. Kekhawatiran di Tilburg pun semakin besar.