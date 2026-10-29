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Kiper Liverpool, Giorgi Mamardashvili, membuat pengakuan mengejutkan bahwa catatan taktik dari staf pelatih klub sepenuhnya keliru saat timnya menang atas Chelsea lewat adu penalti di Carabao Cup. Pemain timnas Georgia itu menjadi pahlawan di Anfield meski data tersebut keliru, membuktikan bahwa naluri terkadang lebih menentukan daripada persiapan sebelum pertandingan yang paling terperinci sekalipun.

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Drama adu penalti di Anfield

Liverpool meraih kemenangan dramatis atas Chelsea di Carabao Cup pada Rabu malam setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal. Ketika pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, sorotan tertuju kepada kiper pelapis Mamardashvili, yang tampil menggantikan Alisson dan menjadi penentu kemenangan.

Adu penalti itu diawali dengan kesulitan bagi tuan rumah setelah Kostas Tsimikas dan Ryan Gravenberch sama-sama gagal mencetak gol dari jarak 11 meter. Namun, Mamardashvili tetap tenang di tengah situasi tersebut dan menghasilkan momen penentu saat menggagalkan penalti Emmanuel Emegha. Penyelamatan krusial itu membuka jalan bagi Joe Gomez untuk mencetak penalti kemenangan sebelum Wesley Fofana gagal menuntaskan tendangannya.

Iraola puji kiper pelapisnya

Pelatih Liverpool Andoni Iraola segera menyoroti ketangguhan mental dan fokus tinggi kipernya dalam penentuan yang penuh tekanan itu. Saat membahas aksi heroiknya di ajang piala, Iraola juga menyinggung penampilan impresif sang pemain asal Georgia sebelumnya saat menghadapi Tottenham Hotspur.

“Dia tampil sangat bagus melawan Tottenham Hotspur di pertandingan pertama,” jelas Iraola. “Sebelum adu penalti, saya berkata kepadanya: ‘Kita harus menggagalkan dua penalti.’ Dia menjawab: ‘Kita harus membiarkan seseorang gagal mengeksekusi penalti.’”

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Meski mengakui peran data yang disiapkan sebelum pertandingan, Iraola memuji insting dan fokus sang kiper secara keseluruhan. “Secara keseluruhan, dia berhasil membaca arah banyak penalti meski tidak menggagalkan banyak di antaranya,” tambahnya. “Setiap tim melakukan riset. Terkadang para pemain mengubah arah tendangannya. Giorgi nyaris menggagalkan banyak penalti. Pertandingan belum selesai begitu saja. Anda harus menjaga tingkat konsentrasi, Anda harus fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Menurut saya, Giorgi nyaris menghentikan banyak tendangan. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik.”

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Mamardashvili kesampingkan data

Meski Iraola menyinggung persiapan sebelum pertandingan, Mamardashvili memberikan penilaian terus terang mengenai riset penalti klub. Berbicara kepada ITV, pemain asal Georgia itu mengungkapkan bahwa informasi terperinci mengenai para eksekutor Chelsea yang diberikan kepadanya sepenuhnya keliru.

“Saya juga punya kertas ini, tetapi semuanya salah!” akunya. Ketika ditanya apakah catatan taktis itu membantunya, sang kiper memberikan jawaban tegas: “Tidak.”

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Sebaliknya, sang kiper mengandalkan insting dan petunjuk dari gerakan tubuh untuk melakukan penyelamatan penentu saat menghadapi Emegha. “Sebelum tendangan, saya melihat kaki [tumpuannya], di mana dia menapakkannya. Saya memutuskan untuk bergerak ke sisi kanan saya,” jelas Mamardashvili. Mengenang kontribusinya yang menentukan kemenangan, ia menyimpulkan: “Saya ingin menggagalkan lebih banyak penalti, tetapi terkadang satu saja sudah cukup.”

Melanjutkan keberhasilan di Carabao Cup

Dengan mengalahkan Chelsea secara dramatis, Liverpool memastikan diri melaju di Carabao Cup sekaligus menunjukkan kedalaman skuadnya. Kemenangan ini membuktikan bahwa mereka bisa mengandalkan para pemain pelapis untuk tampil di bawah tekanan besar ketika pemain reguler tim utama tidak tersedia.

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Kepercayaan diri yang meningkat berkat penampilan tangguh ini akan menjadi bekal bagi Liverpool untuk menjaga momentum dari adu penalti. Ketangguhan yang mereka tunjukkan dalam mengatasi kegagalan mengeksekusi penalti dan data taktis yang keliru akan menjadi dorongan mental penting saat jadwal pertandingan domestik mulai memadat.