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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Castagnini, direktur olahraga Frosinone: "Raimondo, Palmisani, dan Kvernadze, dengan Clara Vista pada Januari kami mampu mempertahankan mereka semua"

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Direktur olahraga Frosinone, Renzo Castagnini, membahas kiprah luar biasa tim asuhan Massimiliano Alvini musim ini serta para pemain berbakat klub asal Ciociaria, termasuk dalam kaitannya dengan bursa transfer: Raimondo, Kvernadze, dan Palmisani.

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Diwawancarai Radio Sportiva pada hari ulang tahunnya yang ke-70, direktur olahraga Frosinone Renzo Castagnini mengatakan: "Hasil yang diraih sejauh ini di luar dugaan, tetapi perjalanan masih panjang dan sulit. Awal kami bagus, tetapi jalan kami masih menanjak. Kami percaya pada skuad musim lalu. Kami meraih promosi penting dengan hanya kalah tiga kali. Pemain-pemain berkualitas telah datang, beberapa di antaranya masih dalam proses beradaptasi. Bersama Clara Vista (dana investasi yang telah mengakuisisi 80% klub), kami memiliki sumber daya dan prospek."

Soal Antonio Raimondo, penyerang yang saat ini cedera dan telah mencetak sembilan gol dalam sepuluh pertandingan musim ini di Serie A dan Coppa Italia: "Kami merekrutnya setelah satu musim tanpa gol. Kami percaya kepadanya, tetapi dampak yang diberikannya di luar dugaan. Sayang ia cedera, tetapi kami menunggunya kembali."

Soal bursa transfer Januari: "Kvernadze dan Palmisani? Mereka sangat diminati. Namun, saya rasa masih terlalu dini bagi mereka. Selain itu, saya rasa kami akan mempertahankan semua pemain pada Januari. Bersama Clara Vista, kami punya kemampuan untuk melakukannya. Soal pemain masuk? Sulit untuk meningkatkan kualitas tim ini, kami harus berhati-hati. Jika ada kesempatan, kami akan memanfaatkannya."

Ditulis olehGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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