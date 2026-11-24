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Antonio Cassano kembali berbicara tentang Milan setelah kemenangan kandang 5-1 atas Frosinone yang membuat mereka tetap berada di zona Liga Champions. Seperti biasa, ia menyampaikannya dalam acara Viva El Futbol Official, bersama Nicola Ventola dan Lele Adani: "Pelatih melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bursa transfer? Untuk lini serang, saya sangat menyukai Tresoldi dari Bruges, yang harganya setidaknya 60 juta, tetapi menurut saya mereka membutuhkan pemain di belakang penyerang. Di lini depan, sudah ada Ramos, yang merupakan pemain hebat".

Ia kemudian memberi saran kepada Cardinale dan Amorim: "Milan juga membutuhkan bek tengah berkualitas tinggi dan pemain di sisi kiri. Di posisi-posisi itulah mereka perlu memperkuat tim".

Cassano lalu menyerang Massimiliano Allegri, mantan pelatih Milan, dan Igli Tare, mantan direktur olahraga. Topiknya adalah Alphadjo Cisse: "Tahun lalu mereka melepasnya karena putus asa: silakan bantah saya! Ia pergi ke Catanzaro dan sekarang telah kembali. Ia tampil sangat baik, saya senang untuknya. Tahun lalu Allegri dan Tare mengatakan bahwa ia tidak bisa bermain di Serie A. Ingat itu"