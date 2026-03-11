Cassano: "Modric adalah pertunjukan yang luar biasa dalam gerakan lambat, sepak bola Italia sangat buruk."

Selama episode terakhir Viva el futbol, Antonio Cassano membahas derby pada Minggu malam. Berikut adalah kata-katanya:





"Gelandang Milan telah mengalahkan gelandang Inter. Modric, Rabiot, dan Fofana bermain luar biasa. Modric mengendalikan tempo permainan sesuai keinginannya. Hari ini New York Times yang mengatakan, bukan saya, bahwa itu adalah pertunjukan dalam gerakan lambat. Milan layak menang. Mereka bermain bagus di babak pertama saat mencoba menyerang, tanpa menciptakan sesuatu yang istimewa, golnya adalah aksi yang indah. Milan layak menang.





Namun, New York Times menyebutnya pertunjukan slow motion, Modric masih membuat perbedaan di usia 40 tahun, saya harap dia bisa bermain hingga usia 60 tahun, saya mencintai Modric, pemain yang luar biasa, tetapi liga Italia adalah pertunjukan yang memalukan, pertandingan yang menjijikkan. Tapi saya mengharapkan itu dari Milan, bukan dari Inter."