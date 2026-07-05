Caseres membongkar rahasia Mbappé: "Dia bertanya apakah aku mau menciumnya... lalu aku bilang, 'Baiklah, aku akan melakukannya!'"

Juan José Cáceres, bek kanan tim nasional Paraguay, membocorkan detail menarik mengenai perselisihannya yang sengit dengan bintang Prancis Kylian Mbappé, selama kekalahan (0-1) yang menyingkirkan negaranya dari babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pemain asal Argentina itu, dalam wawancara dengan saluran TyC Sports setelah Paraguay tersingkir dari turnamen, mengungkap momen lucu di tengah-tengah bentrokan sengit dengan Mbappé, sambil tersenyum ia berkata: “Dia berkata kepadaku: ‘Apa? Kamu mau menciumku?’… Lalu aku menjawab: ‘Baiklah, karena kamu sudah di sini,’” merujuk pada intensitas kontak fisik yang terjadi antara kedua pemain sepanjang pertandingan.

Pemain Dinamo Moskow itu menambahkan: “Untungnya, dia bermain di posisi yang lebih dekat ke tengah daripada di sisi-sisiku, tapi aku harus menghalanginya dengan keras, kalau tidak dia pasti lolos dariku,” sambil menegaskan bahwa strategi pertahanan memaksanya untuk lebih ketat dalam mengawasi.

Pertandingan tersebut diwarnai ketegangan yang cukup mencolok, yang membuat Mbappé—yang mencetak tendangan penalti penentu—mengungkapkan kemarahannya terhadap gaya permainan Paraguay, dengan mengatakan: “Kami telah menunjukkan bahwa kami bukan sekadar tim yang memainkan sepak bola indah. Jika kami terpaksa bermain dengan gaya kasar, kami akan melakukannya—maaf atas kata ini,” tambahnya, “Kami juga tahu cara bermain dengan gaya kasar, dan hari ini kami menang; dalam hal ini, kami lebih baik dari mereka.”

Namun, Cáceres dengan tegas menolak tuduhan tersebut, menegaskan: “Saya tidak mendengarnya. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Dia muncul untuk mengatakan bahwa kami bermain dengan cara yang tidak bersih, tetapi kami hanya melakukan tugas kami,” sambil membela penampilan timnya yang berjuang gigih melawan juara dunia.

Bek asal Paraguay itu mengakhiri pernyataannya dengan nada bangga meski mengalami kekalahan: “Kami telah berusaha semaksimal mungkin. Setiap bola yang datang kepada kami, kami mainkan seolah-olah itu adalah pertandingan final. Kami kalah dengan gagah berani, seperti yang dikatakan Álvaro,” merujuk pada pelatih Álvaro yang memuji semangat juang timnya meskipun tersingkir dari Piala Dunia.