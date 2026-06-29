Pemain Brasil Casemiro mencatatkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencetak gol ke gawang Jepang pada Senin malam ini di Stadion Houston, dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Jepang sempat membuka skor pada menit ke-29 melalui Kaishu Sano, yang menunjukkan aksi individu yang luar biasa, setelah mengelabui Casemiro sebelum melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, yang berujung di sudut kanan gawang kiper Alisson Becker.

Timnas Brasil berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56, setelah salah satu pemain Samba mengirim umpan silang yang akurat dari sisi kiri, yang diterima oleh Casemiro, yang kemudian melepaskan tendangan keras ke dalam gawang, mencetak gol penyama kedudukan untuk negaranya.

Menurut situs statistik “Squadka”, Casemiro kini menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol untuk timnas Brasil dalam sejarah Piala Dunia, pada usia “34 tahun dan 126 hari”, di belakang Bebeto yang mencetak gol pada usia “34 tahun dan 137 hari”, sementara Thiago Silva menempati posisi ketiga setelah mencetak gol pada usia “33 tahun dan 278 hari”.

Di sisi lain, jaringan statistik “Opta” mencatat bahwa Kaishu Sano, pemain Mainz asal Jerman, mencetak gol internasional pertamanya, sehingga menjadi pemain Asia pertama yang mencetak gol ke gawang Brasil melalui tendangan dari luar kotak penalti dan dari permainan terbuka dalam sejarah putaran final Piala Dunia.