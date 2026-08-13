Pemain Brasil, Casemiro, yang membela Inter Miami, memuji rekan setimnya, pemain Argentina Lionel Messi, beberapa hari setelah kematian ayahnya.

Messi kembali tampil bersama Inter Miami, hanya 4 hari setelah kematian ayahnya, ketika kapten klub Amerika itu muncul di babak kedua pertandingan menghadapi Club Leon, dini hari tadi, dalam ajang Piala Liga.

Meski Messi kembali, Inter Miami tak mampu melanjutkan perjalanannya di turnamen ini, setelah kalah dengan skor 2-3, sehingga tersingkir dari kompetisi pada fase grup.

Casemiro mengatakan bahwa Lionel Messi, rekan setimnya di Inter Miami, "menjadi contoh" dalam hal komitmen seperti yang dilakukannya hari ini, ketika ia menyatakan siap tampil dalam pertandingan Piala Liga melawan Leon.

Ia melanjutkan, seperti dilansir surat kabar "Mundo Deportivo": "Ia adalah contoh yang patut diteladani. Saya yakin ia sedang melalui masa yang sangat sulit, tetapi komitmennya, tidak hanya kepada para pemain melainkan juga kepada klub, sungguh menakjubkan; saya belum pernah melihat yang seperti itu seumur hidup saya. Yang bisa kami lakukan hanyalah berterima kasih atas kehadirannya di sini."

Casemiro menegaskan bahwa inilah salah satu alasan kehebatan Messi, dan bahwa ia adalah salah satu "pemain terbaik dalam sejarah, jika bukan yang terbaik".

Bintang Argentina itu bermain di babak kedua pertandingan meski belum bergabung dengan Inter Miami sejak kematian ayahnya pada Sabtu lalu, yaitu hari ketika sang penyerang terbang ke Argentina bersama keluarganya.

Casemiro menutup: "Ini berat, terutama saat kalah, tetapi kami tahu bahwa kami harus terus berkembang. Ini adalah turnamen yang sangat ingin saya menangi, dan hasil ini membuat kami sangat kecewa."