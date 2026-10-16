Bek kanan asal Spanyol, Dani Carvajal, mengungkapkan kebahagiaan besarnya atas hari-hari pertamanya di Getafe, saat diperkenalkan secara resmi pada hari Jumat ini sebagai rekrutan terbaru klub.

Carvajal meninggalkan Real Madrid pada akhir musim lalu seiring berakhirnya kontraknya, dan belum bergabung dengan klub mana pun meski ia menyebutkan dalam konferensi pers hari ini bahwa dirinya menerima tawaran lain dari klub-klub yang memiliki kemampuan finansial untuk bermain di Liga Champions Eropa.

Carvajal berbicara tentang proses kepindahannya ke klub tersebut, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya sangat senang berada di sini hari ini, dan saya berterima kasih kepada dewan direksi serta presiden atas tawaran ini. Saya yakin perasaan itu saling berbalas, dan itulah mengapa saya berada di sini sebagai pemain Getafe."

Pemain tersebut menjelaskan posisinya setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir, "Ide saya adalah mencari suasana baru, pergi ke negara yang lebih tidak biasa atau liga-liga lain untuk menjalani pengalaman baru, tetapi kondisi ideal itu tidak tersedia. Pada akhirnya, hidup saya adalah sepak bola, saya mencintai olahraga ini dan terdorong untuk bersaing serta tampil, terutama setelah dua tahun dilanda cedera yang membuat saya tidak bisa mendapatkan konsistensi seperti yang saya inginkan."

Bek Spanyol itu melanjutkan pembicaraannya mengenai pilihannya pada Getafe, "Ketika tawaran itu datang, semuanya memenuhi seluruh persyaratan yang saya dan keluarga saya cari, jadi ini keputusan yang sangat mudah. Mengenai klausul penalti, idenya adalah bertahan sepanjang musim, dan kami tidak punya opsi untuk pergi pada musim dingin kecuali ada yang membayar 50 juta."

Soal jalannya negosiasi, ia menjelaskan, "Ini adalah sepekan yang penuh negosiasi dan penilaian opsi untuk menuntaskan kontrak. Hal itu tidak hanya bergantung pada saya dan klub, tetapi ada juga batas gaji dari LaLiga, sebuah faktor yang membuat situasinya sedikit lebih rumit, tetapi kami berhasil menyelesaikannya dan kami senang."

Mengenai pertemuan dengan mantan klubnya, Real Madrid, ia menambahkan, "Sejujurnya, yang saya bayangkan hanyalah pelatih memainkan saya pada hari Senin dan saya kembali bermain. Itu yang ada di kepala saya sekarang dan saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Saya ingin bermain dan sangat ingin berada di atas lapangan, saya tahu ini terdengar klise, tetapi memang begitu kenyataannya."

Carvajal juga mengungkap bahwa dirinya menolak tawaran lain, "Saya menerima tawaran dari klub-klub besar Eropa untuk bermain di Liga Champions, tetapi hari ini, di usia 34 tahun, prioritas tetap pada istri dan anak-anak saya, dan proyek ini sangat memotivasi saya."

Soal kontribusi yang bisa ia berikan kepada tim, ia berkata, "Saya tidak suka mendefinisikan diri sendiri atau mengatakan bagaimana saya bisa membantu; saya lebih suka membiarkan pelatih yang meminta saya dan saya menuruti instruksinya. Namun dengan para pemain muda, saya ingin menjalankan peran sebagai pemain senior dan berpengalaman serta mencoba membantu mereka, karena ada pemain-pemain dengan kualitas yang sangat baik yang bisa dimanfaatkan."

Ia menyinggung partisipasi Spanyol di Piala Dunia terakhir yang mereka juarai, sementara dirinya tidak masuk dalam skuat, "Saya menjalani pengalaman itu seperti suporter lainnya. Semua orang tahu apa arti negara ini bagi saya dan apa arti memakai jersey tim nasional. Pada saat saya tidak dipanggil, ya begitulah, tetapi saya tidak akan pernah menolak untuk kembali memakai jersey tim nasional."

Carvajal menutup pembicaraannya dengan mengomentari perpisahannya dengan Real Madrid dan ambisi barunya, "Saya rasa babak itu sudah ditutup pada Mei lalu ketika saya mendapatkan perpisahan yang luar biasa itu. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh suporter, itu adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup saya karena saya melihat penghargaan yang diberikan Stadion Santiago Bernabeu kepada saya. Sekarang, saya tidak punya keraguan, mereka menyambut saya di sini dengan tangan terbuka, dan satu-satunya tujuan adalah membantu serta mengamankan posisi kami di liga, dan mengapa tidak bermimpi tentang target yang lebih besar baik di Copa del Rey maupun Liga Conference Eropa."