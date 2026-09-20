Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai bahwa timnya sudah tampil cukup baik untuk memenangi laga melawan Fulham, namun pertandingan tersebut berakhir imbang (1-1), Minggu malam, pada pekan kelima Liga Inggris Premier.

Manchester United mengumpulkan 5 poin dari 5 pekan pertama, dengan hanya meraih satu kemenangan, sehingga menempati posisi kedua belas di klasemen Premier League.

Michael Carrick berkata dalam pernyataannya kepada saluran "BBC Sport": "Saya rasa kami sudah tampil cukup baik untuk memenangi pertandingan. Saya rasa kami mampu menang. Itu adalah gol bunuh diri yang disayangkan, tetapi kami bermain baik di sebagian besar jalannya pertandingan."

Ia menambahkan: "Kiper mereka menyelamatkan gawangnya dengan gemilang, dan di hari lain kami bisa saja kebobolan dua atau tiga gol. Saya senang dengan reaksi kami, para pemain tetap menjaga kepercayaan diri mereka dan terus melakukan hal yang benar. Saya rasa satu poin adalah hasil paling minimal yang bisa kami dapatkan."

Mengenai gol Fulham, ia menjelaskan: "Saya rasa mungkin itu adalah kesalahan Matheus Cunha lebih dahulu, dan ada pendapat soal itu. Bola melewati salah satu pemain, dan itu terjadi begitu cepat. Kami beruntung di banyak momen serupa. Untungnya, kami keluar dari pertandingan dengan sesuatu yang positif."

Terkait keriuhan di sekitar Manchester United dan apakah hal itu mengganggunya, ia berkomentar: "Tidak, yang mengganggu saya adalah kami menginginkan hasil yang lebih baik. Kami menginginkan lebih banyak poin, kami akan melewati periode di mana segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan kami telah melalui periode seperti itu di mana hal-hal kecil berubah menjadi hal-hal besar."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Kami sama sekali tidak menganggap segalanya sudah sempurna. Kami perlu memenangi pertandingan. Para suporter tampil luar biasa seperti biasanya hari ini, dan kami harus memberi mereka alasan untuk terus bersorak."

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