Michael Carrick, manajer Manchester United, menggelar konferensi pers untuk mengungkap perkembangan terbaru tim, kondisi para pemain yang cedera, serta situasi terkini menjelang laga yang dinanti melawan Ipswich Town pada Minggu mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Primer Inggris.

Carrick menyatakan antusiasmenya menyambut laga pertama tim di kandang sendiri, Old Trafford, musim ini, guna bangkit dari kegagalan pekan lalu dan kembali ke jalur kemenangan, setelah kalah di luar kandang dari tim promosi Hull City dengan dua gol tanpa balas.

Carrick membuka konferensi pers terkait laga tersebut, yang digelar hari Jumat ini, dengan memberikan kabar terbaru kondisi medis para pemain tim, mengatakan sebagaimana dilansir situs ESPN: "Amad (Diallo) tidak akan tersedia pekan ini dan akan absen sedikit lebih lama, sementara Mason (Mount) telah kembali berlatih bersama tim pekan ini, dan itu hal yang sangat positif bagi kami."

Terkait laga mendatang di Old Trafford, Carrick menegaskan bahwa semua pihak menantikan pertandingan ini, dengan mengatakan: "Laga pertama di kandang kami musim ini adalah momen yang kami nantikan dengan penuh semangat. Kami mengalami kekalahan pekan lalu dan ingin kembali menampilkan performa yang baik serta memenangkan pertandingan. Kami memiliki daftar pemain yang bagus dan bisa memilih berbagai kombinasi, dan semua pemain berada dalam persaingan ketat untuk tampil."

Pelatih Manchester United itu turut membahas rekrutan baru Carlos Baleba, yang baru bergabung dari Brighton dengan nilai 70 juta pound sterling, seraya menjelaskan sifat cederanya: "Ia mengalami masalah ringan pada pergelangan kaki yang mungkin membuatnya absen dua atau tiga pekan, tetapi kami sudah mengetahui hal itu sebelumnya sehingga tidak ada masalah besar, dan akan sangat baik jika ia bisa bergabung bersama kami begitu siap."

Carrick memuji kemampuan pendatang baru berusia 22 tahun itu dengan mengatakan: "Ia memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa, dan ini adalah transfer yang sangat menarik bagi kami. Kualitas dan karakteristik yang dimilikinya memberikan keseimbangan bagi tim serta membuka berbagai opsi, dan saya sangat senang bisa merekrutnya, terutama karena ia masih memiliki banyak hal untuk dipersembahkan di masa depan."

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Pelatih Manchester United itu mengomentari kemenangan tim muda U-21 atas Ipswich dengan skor 5-0 serta penampilan menonjol pemain muda JJ Gabriel, seraya menjelaskan: "Saya rasa para pemain muda menampilkan pertandingan yang sangat luar biasa dengan susunan pemain yang sangat kuat. Kualitas, semangat, dan segala hal terkait pertandingan itu sungguh hebat. JJ adalah salah satu dari para pemain muda tersebut, dan jelas ia memiliki bakat besar. Ia telah banyak berlatih bersama kami, terus menambah pengalaman, dan secara bertahap beradaptasi dengan setiap langkah yang ia ambil."

Mengenai masa depan bek muda Harry Amass dan kemungkinan meminjamkannya, Carrick berkata: "Persoalan ini selalu berkaitan dengan pembentukan tim dan penentuan opsi peminjaman atau tidak, dan kami berusaha memberikan yang terbaik bagi setiap pemain sekaligus menjaga kekuatan tim. Saya sangat senang dengan Harry; ia menampilkan musim yang luar biasa meski berakhir dengan cedera yang disayangkan, dan sungguh menyenangkan memiliki dirinya bersama kami selama masa pramusim di mana ia menampilkan performa yang sangat baik, dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti setelah penampilan gemilangnya di pertandingan terakhir."