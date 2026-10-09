Michael Carrick, pelatih Manchester United, berbicara tentang tuduhan terhadap Manchester City yang melakukan pelanggaran finansial selama 9 musim, dengan menegaskan bahwa kasus yang masih berlanjut ini menimbulkan banyak pertanyaan, dan penyelesaiannya secepat mungkin merupakan kepentingan semua pihak.

Liga Primer Inggris, "Premier League", mengumumkan bahwa komisi independen yang menangani kasus ini menegaskan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran, tetapi klub berjuluk The Citizens itu mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Jika Manchester City gagal dalam bandingnya, mereka akan menghadapi sanksi berat yang bisa mencapai pencabutan gelar, atau degradasi ke tingkat yang lebih rendah.

Pernyataan Carrick itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini sebelum laga timnya melawan tamu mereka, Tottenham Hotspur, besok Sabtu di Stadion "Old Trafford" dalam pekan keenam Liga Inggris.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 12.30 TOT

Carrick berkata, sebagaimana dikutip oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC", "Sangat sulit untuk mengomentari persoalan ini dari banyak sisi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, sebagian mendapatkan jawaban, dan sebagian lainnya tidak. Dan karena kasus ini masih berlanjut, dan kami tidak tahu sampai kapan akan berlangsung, ada batasan atas apa yang bisa saya katakan."

Ia menambahkan: "Tentu saja, saya punya pertanyaan-pertanyaan saya sendiri tentang ini, dan hal ini telah memengaruhi saya secara pribadi dengan berbagai cara selama suatu periode waktu. Namun selama kasus ini masih berlanjut, saya tidak tahu sudah sampai mana perkembangannya atau bagaimana akhirnya, jadi kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."

Carrick melanjutkan: "Yang ingin saya katakan adalah bahwa penyelesaiannya secepat mungkin merupakan hal yang penting, demi kepentingan semua pihak."

Carrick Mengenang Persaingan Gelar dengan Manchester City

Pelatih Manchester United itu menyinggung soal persaingan memperebutkan gelar melawan Manchester City selama masa ia bermain mengenakan kostum Manchester United, dengan berbicara tentang perasaan yang menyertai kemenangan dan kekalahan di sepakbola.

Carrick berkata: "Saya rasa upaya untuk meraih kemenangan, beserta perasaan dan emosi yang menyertainya, merupakan bagian besar dari olahraga, khususnya sepakbola. Banyak hal yang berkaitan dengan momen itu sendiri."

Ia menambahkan: "Baik Anda meraih sukses, kalah, atau segalanya berjalan tidak sesuai keinginan Anda, keindahan olahraga dan sepakbola, serta keindahan dari upaya memperebutkan gelar di sini, sebagian terletak pada perjalanan menuju tercapainya tujuan itu, lalu pada momen yang menentukan: apakah segalanya berjalan sesuai keinginan Anda atau justru melawan Anda?"

Ia melanjutkan: "Begitu momen itu berakhir, Anda tidak dapat mengembalikannya dengan cara apa pun. Perasaan yang kita semua dambakan adalah berada di puncak dan meraih kemenangan. Dan itu merangkum persoalannya dengan cukup gamblang; apa yang terjadi di masa lalu tetaplah masa lalu, tetapi apa yang Anda rasakan pada momen itu adalah yang tetap hadir."

Carrick menutup pembicaraannya dengan berkata: "Tentu saja, inilah yang kami rasakan, kami para peserta dan pemain, dan saya yakin para suporter merasakan hal yang sama. Dan karena itulah kami begitu mencintai sepakbola, karena perasaan yang kami alami pada momen-momen yang menentukan."

Komentar Carrick muncul di tengah kemungkinan pencabutan gelar dari Manchester City selama periode sembilan musim itu, dan pengalihannya ke klub-klub lain, di antaranya Manchester United.