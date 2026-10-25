Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menegaskan bahwa sulit baginya untuk menjalani hari seperti ini, seraya menegaskan bahwa dirinya dan para pemainnya merasakan kekecewaan, menyusul kekalahan timnya (3-0), di Stadion Old Trafford, pada hari Minggu ini, dalam pekan kedelapan Premier League.

Carrick menganalisis kekalahan timnya dengan mengatakan: "Lenny (Yoro) terpeleset pada salah satu gol, dan ada tendangan bebas yang meragukan terhadap Ayden (Heaven) pada gol lainnya".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Saya tidak mengira ada seseorang yang cukup dekat dengannya untuk membuat tendangan bebas diberikan. Tergelincirnya Lenny sangat disayangkan, ia memiliki masa depan cemerlang dan merupakan pemain berbakat. Ia melakukan kesalahan hari ini dan ia merasakannya, tetapi seharusnya tidak demikian. Kesalahan bisa terjadi - bukan kesalahan dalam arti harfiah, itu hanya terpeleset".

Ia melanjutkan: "Pada gol ketiga, para suporter menanti kami mencetak gol di babak kedua, dan seandainya kami mendapatkan satu peluang saja, satu gol di babak kedua, mereka pasti akan mendukung kami. Kami tidak mampu menemukan momen itu, dan gol ketiga seolah menjadi pukulan telak. Sejak momen itu, semuanya berakhir".

Ia melanjutkan: "Jelas untuk mengatakan itu - perasaan campur aduk yang aneh di akhir pertandingan. Bukan cara yang menyenangkan untuk mengakhiri pertandingan".

Mengenai para pemain, ia menuntaskan: "Ini adalah hari yang berat bagi mereka, kami memasuki pertandingan dalam kondisi mengalami sejumlah kekacauan, dan itu terlihat jelas di atas lapangan. Mereka terus bermain dengan perasaan kecewa dan sakit hati. Para pemain merasakannya. Ini perasaan yang buruk ketika kamu melihat kekecewaan itu. Inilah kenyataannya, kamu harus menerimanya, dan inilah kondisi yang sedang kami alami saat ini".

Ia menjelaskan: "Sulit bagi saya untuk menjalani hari seperti ini di klub ini dan merasakan semua perasaan ini, semua dinamika yang kami saksikan hari ini. Ini bukan soal diri saya pribadi, melainkan soal Manchester United. Hari ini benar-benar penuh perasaan campur aduk. Saya merasakan tanggung jawab yang besar, karena saya telah menghabiskan waktu yang lama di klub ini. Sangat menyakitkan bagi saya untuk melewati situasi seperti ini justru pada saat ini".

Mengenai keputusan menyimpan Fernandes di bangku cadangan, ia berkata: "Selalu ada saat-saat di mana kamu mencoba mengambil keputusan yang dapat mengubah jalannya permainan dan membuat perbedaan, tetapi itulah keputusan yang kami ambil hari ini".

Mengenai keliling lapangan yang dilakukan tim setelah peluit akhir, ia menyatakan: "Ini bukan perpisahan dari saya. Perasaan saya campur aduk, saya merasa sedih terhadap para pemain saya, karena mereka sedang melalui masa yang sulit. Kami bisa membantu dalam sebagian aspeknya, dan dalam aspek lain keadaan justru memburuk, dan para pemain merasakannya saat ini. Perasaan campur aduk terhadap reaksi para suporter dengan cara seperti itu".

Ia menyambung: "Berkomunikasi dengan para suporter menimbulkan perasaan campur aduk, dan butuh waktu untuk mencernanya, tetapi saya tentu saja menghargai dukungan mereka. Inilah kondisi saat ini, dan kami belum meraih hasil atau penampilan yang sesuai dengan standar yang dituntut".

Ia menutup: "Ini situasi yang sulit, dan tak terhindarkan. Saya benar-benar tidak tahu akan seperti apa dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan selalu memberikan yang terbaik demi klub, dan saya tidak akan mundur dari itu sekarang. Saya mencintai apa yang saya lakukan dan saya merasakan tanggung jawab, kita harus menunggu dan melihat".



