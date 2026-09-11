Michael Carrick, pelatih Manchester United, mengungkap detail absennya bek Inggris Luke Shaw dari laga menghadapi Sabah dari Azerbaijan, seraya menegaskan bahwa sang pemain tidak mengalami cedera serius, dan keputusan mencoretnya merupakan langkah pencegahan menjelang derbi Manchester yang dinanti melawan sang tetangga Manchester City.

Manchester United meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Sabah, Kamis malam kemarin, pada laga pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa di Stadion Old Trafford, namun Shaw absen dari daftar susunan tim untuk pertandingan tersebut.

Carrick menjelaskan alasan absennya Shaw

Carrick, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Inggris "Mirror", berkata tentang Shaw, "Ini sedikit terkait dengan pengaturan menit bermainnya. Dia keluar pada pertandingan terakhir melawan Everton karena beberapa kram otot."

Ia menambahkan: "Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya, dan kami mencoba menangani kondisinya dengan hati-hati, dan kita lihat bagaimana keadaannya dalam beberapa hari ke depan."

Keputusan mengistirahatkan Shaw datang menjelang laga melawan Manchester City di derbi, yang mengisyaratkan keinginan tim pelatih untuk memastikan kesiapannya pada pertandingan yang dinanti tersebut.

Dorgu bersinar saat Shaw absen

Patrick Dorgu memanfaatkan absennya Shaw untuk turun sebagai starter di posisi bek kiri, dan tampil menonjol, di mana ia menciptakan gol pertama Manchester United yang dicetak Matheus Cunha, serta ikut berkontribusi mengantar tim keluar dengan gawang tak kebobolan untuk pertama kalinya musim ini.

Dorgu meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan yang diberikan oleh Uni Sepak Bola Eropa, dan berkata usai kemenangan tersebut, "Rasanya menyenangkan. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan bermain di Liga Champions Eropa. Saya sangat senang dengan penampilan saya, dan lebih senang lagi tim meraih tiga poin dan memulai perjalanan kami di Liga Champions."

Ia menambahkan: "Kami kebobolan banyak gol di dua pertandingan terakhir, jadi ada baiknya memulihkan kepercayaan diri menjelang derbi di akhir pekan."

Carrick memberi kesempatan kepada Amass

Carrick tidak hanya memberi Dorgu kesempatan tampil, tetapi juga mengistirahatkannya di menit-menit akhir, setelah menurunkan bek Harry Amass sebagai pengganti di posisi bek kiri.

Amass sebelumnya absen dari daftar Manchester United pada laga melawan Everton yang berakhir imbang 2-2 di Liga Inggris pada awal pekan.

"Hasilnya tampak meyakinkan tetapi tidaklah mudah"

Carrick menyatakan kepuasannya atas penampilan lini pertahanan timnya dan kemampuannya menjaga gawang tetap bersih, seraya di saat yang sama memuji level serangan tim.

Pelatih United itu berkata: "Ada baiknya menjaga gawang tetap bersih dan meraih kemenangan. Saya rasa sebagian dari apa yang kami tunjukkan secara ofensif luar biasa, dan ada periode-periode di mana kami memainkan sepak bola yang sangat baik, dan kami berbahaya dalam transisi."

Ia melanjutkan: "Kami bertahan dengan baik di sebagian besar periode pertandingan, tetapi saya harus memberikan banyak apresiasi kepada Sabah. Ini tim yang sulit dihadapi, mengandalkan umpan-umpan pendek dan keterkaitan antarpemainnya, serta memaksamu bekerja keras untuk merebut kembali bola."

Ia menutup: "Hasilnya tampak meyakinkan, tetapi tidak demikian sepanjang waktu. Saya rasa kami menampilkan banyak hal baik malam ini, dan itulah yang memberi kami hasil ini."