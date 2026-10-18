Carrick mengulang kesalahan para pendahulunya: Manchester United melangkah dengan mata tertutup menuju musim sia-sia lainnya

Michael Carrick, manajer Manchester United, menghadapi tekanan yang semakin besar seiring terus menurunnya hasil-hasil tim, setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United kembali membuka berkas masa depan pelatih tersebut, di tengah kekhawatiran terulangnya skenario pemecatan dua pendahulunya, Ruben Amorim dan Erik ten Hag, dengan awal musim yang bencana dan tanpa tanda-tanda perbaikan.

Krisis saat ini mirip dengan apa yang terjadi musim lalu, ketika Amorim dipecat kurang dari 24 jam setelah United bermain imbang dengan Leeds dengan skor yang sama, menyusul konferensi pers panas yang di dalamnya ia mengkritik Jason Wilcox, direktur sepak bola klub.

Meski tidak ada yang memastikan adanya keputusan serupa terhadap Carrick pekan ini, pelatih itu kini berada di bawah tekanan yang terus meningkat, seiring berlanjutnya hasil-hasil mengecewakan.

Setelah tujuh pekan Liga Primer Inggris berjalan, United hanya mengoleksi 7 poin, tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Tim itu juga tersingkir dari Piala Liga Inggris pada babak pertama untuk musim kedua berturut-turut, dan baru meraih dua kemenangan sejak awal musim, satu di antaranya melawan Ipswich Town dan yang lain melawan sebuah tim Azerbaijan di Liga Champions.

Pemandangan ini, menurut laporan jaringan "ESPN", mengingatkan pada pola yang berulang dalam beberapa tahun terakhir di dalam "Old Trafford": "Awal yang tersendat, lalu penurunan hasil, diikuti pernyataan manajemen yang mendukung pelatih sambil menunggu perbaikan performa, sebelum krisis berakhir dengan pemecatannya tanpa penanganan mendasar terhadap masalah-masalah yang dialami tim".

Meski Carrick mendapat kontrak dua tahun pada Mei lalu, sebagai penghargaan atas keberhasilannya membawa tim kembali ke Liga Champions setelah mengambil tanggung jawab secara sementara pada Januari menggantikan Amorim, berlanjutnya hasil negatif bisa menempatkan masa depannya dalam bahaya.

Nama-nama seperti Eddie Howe, Antonio Conte, dan Kieran McKenna bisa menjadi bagian dari opsi yang tersedia bagi klub, jika keputusan untuk melakukan perubahan diambil.

Carrick berupaya mengoreksi arah tim saat menghadapi Leeds, dengan mengandalkan tiga bek serta memperkuat lini tengah, dalam upaya memberi timnya lebih banyak kekompakan.

Bryan Mbeumo berhasil memberi United keunggulan melalui sebuah gol pada menit ke-35, namun tim itu tidak mampu memanfaatkan keunggulan tersebut atau menambah keunggulannya, sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan bagi tuan rumah enam menit setelah dimulainya babak kedua, memanfaatkan kekacauan pertahanan setelah sebuah sepak pojok.

Meski perubahan taktik itu memberi United sedikit kestabilan defensif, hal tersebut datang dengan mengorbankan efektivitas serangan, sehingga tim tampak tidak mampu memaksakan gayanya atau menciptakan cukup peluang untuk memenangi laga.

Selain itu, ketenangan Carrick yang berlebihan di pinggir lapangan terasa aneh, karena tim membutuhkan kepemimpinan yang lebih jelas di tengah menurunnya performa.

Sebaliknya, pelatih itu berusaha berpegang pada optimisme, dengan mengatakan kepada para jurnalis: "Kami tidak mengklaim bahwa semuanya berjalan baik, tetapi kadang ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda harus menemukan jalan untuk melewatinya. Kami harus menemukan jalan keluar. Saya memahami bahwa situasinya tidak tampak bagus, tetapi saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa kami mampu meraih serangkaian hasil positif".

Carrick menambahkan: "Ada banyak hal yang menumbuhkan optimisme, dan saya percaya kami masih mampu menampilkan musim yang sangat baik".

Namun ujian-ujian berikutnya tidak akan memberi pelatih itu banyak waktu, sebab United bersiap menghadapi Como di Liga Champions pada hari Rabu, sebelum menjamu Bournemouth di stadion "Old Trafford" pada hari Minggu, dalam dua pertandingan yang hasilnya bisa memengaruhi sikap manajemen terhadap kelanjutan tim kepelatihan.

Awal musim ini mirip dengan apa yang terjadi pada musim 1986, ketika Manchester United mengalami hasil-hasil yang biasa-biasa saja sebelum memecat pelatihnya pada awal November, setelah memetik 13 poin dari 13 pertandingan, dan setelahnya dimulai era Alex Ferguson yang menjadi salah satu babak paling menonjol dalam sejarah klub.

Empat dekade kemudian, United menemukan dirinya menghadapi pertanyaan yang kembali muncul: "Apakah Carrick berhasil menghentikan penurunan ini dan mengembalikan tim ke jalur yang benar, atau pemecatan kembali terulang dan klub memulai perjalanan mencari pelatih baru untuk menyelamatkan musim yang terancam kehancuran?".