Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menegaskan rasa puasnya yang besar terhadap aktivitas klubnya selama bursa transfer musim panas, seraya menekankan bahwa manajemen klub memanfaatkan dana yang tersedia dengan cara sebaik mungkin.

Manchester United mengeluarkan sekitar 150 juta pound sterling untuk memperbarui lini tengahnya melalui perekrutan trio Andri Santos, Yoeri Tielemans, dan Carlos Baleba.

Sementara itu, klub-klub Manchester City, Tottenham, Chelsea, dan Liverpool, para pesaing Manchester United di Liga Primer Inggris, mengeluarkan setidaknya 100 juta pound sterling untuk merekrut seorang pemain.

Carrick menyatakan kepuasan penuhnya terhadap susunan pemain timnya saat ini, seraya menegaskan bahwa para pejabat klub, terutama Chief Executive Omar Berrada dan Direktur Olahraga Jason Wilcox, telah memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Carrick mengatakan dalam konferensi pers yang digelarnya, hari Jumat ini: "Kami memasuki bursa transfer dengan keinginan untuk keluar dengan susunan pemain yang lebih kuat daripada yang kami miliki musim lalu, dan kami memang telah menambah kekuatan pada skuad ini."

Carrick menambahkan mengenai strategi finansial klub: "Saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini. Situasi finansial adalah sebagaimana adanya, dilihat dari apa yang bisa kami kerjakan dan apa yang coba kami capai secara maksimal."

Pelatih Manchester United itu melanjutkan: "Melihat apa yang telah kami keluarkan, saya rasa kami telah memaksimalkan segalanya tanpa keraguan sedikit pun, dan karena itulah saya sangat senang."

Manchester United menuai kritik dari sebagian suporter karena tidak merekrut bek kiri baru sebelum penutupan bursa transfer pada hari Selasa.



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Klub Inggris itu sempat menanyakan kemungkinan merekrut Rayan Aït-Nouri, tetapi kesepakatan itu tidak rampung, sehingga Carrick setidaknya pada paruh pertama musim akan mengandalkan Luke Shaw sebagai satu-satunya bek kiri murni di tim.

Carrick mengomentari kegagalan merekrut bek kiri, dengan mengatakan: "Anda selalu bisa mengevaluasi berbagai hal, dan ada hal-hal lain yang bisa Anda lakukan atau bisa Anda kerjakan, dan mungkin saja hal itu dapat diselesaikan."

Pelatih Manchester United itu menjelaskan dalam pembicaraannya: "Sebagian opsi tersedia dan sebagian lainnya tidak, dan itu bagian dari pengembangan skuad serta upaya berkelanjutan untuk maju. Tidak ada susunan pemain yang benar-benar sempurna, dan Anda harus selalu mencari cara untuk beradaptasi."

Penyerang asal Belanda, Joshua Zirkzee, sempat mendapat perhatian di menit-menit akhir dari klub Everton pada hari Selasa, tetapi bursa transfer ditutup dengan tetap bertahannya dia di skuad Manchester United.

Pemain berusia 25 tahun itu belum bermain satu menit pun sejauh ini pada musim ini, tetapi Carrick memperkirakan dia akan memiliki peran penting bersama tim selama musim ini.

Mengenai situasi penyerang asal Belanda itu, Carrick mengatakan: "Zirkzee adalah pemain penting."

Carrick melanjutkan: "Sekali lagi, ini soal tim, susunan pemain, kedalaman skuad, dan keseluruhan musim. Joshua senang berada di sini, dan hubungan saya dengannya sangat baik."

Ia menambahkan: "Yang diinginkan pemain adalah bermain lebih banyak menit daripada yang telah didapatnya, dan ini hal positif yang memperkuat persaingan sehat untuk memperebutkan posisi. Kami memiliki banyak pertandingan yang akan datang, bahkan dalam dua pekan ke depan."

Carrick menutup pernyataannya: "Zirkzee memiliki kemampuan untuk tampil dengan level yang sangat tinggi, dan saya telah melihat sendiri hal itu serta tahu apa yang bisa dilakukannya, dan saya menantikan untuk melihatnya menampilkan hal itu secara lebih sering bersama kami."