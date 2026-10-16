Carrick: Manchester United sudah melewati krisis Martinez, suasana di dalam tim luar biasa

Michael Carrick, pelatih Manchester United, menegaskan bahwa timnya telah melewati krisis akibat pernyataan keras yang dilontarkan Lisandro Martinez terhadap para pejabat klub, sembari menekankan bahwa insiden tersebut tidak memengaruhi atmosfer tim, dan bahwa para pemain berada dalam kondisi mental yang luar biasa menjelang laga melawan Leeds United, pada hari Minggu.

Pernyataan Carrick datang setelah kontroversi besar yang dipicu oleh wawancara televisi yang dilakukan Martinez, usai kekalahan Manchester United dari Atletico Madrid dengan skor 0-2, pada hari Selasa.

Menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", dalam wawancara tersebut Martinez menuduh manajemen Manchester United di Old Trafford, serta Jason Wilcox, direktur olahraga klub, telah gagal di bursa transfer pada musim panas lalu, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah pemain penting di tim memiliki pandangan yang sama.

Pernyataan bek Argentina itu memicu perdebatan luas, sebelum akhirnya ia menyampaikan permintaan maaf pada hari Kamis dan dikenai sanksi denda.

Carrick berbicara pada hari Jumat, menjelang laga Manchester United melawan Leeds United pada hari Minggu, di mana ia menerima berbagai pertanyaan soal perkembangan krisis tersebut dan apa yang terjadi di dalam klub.

Carrick mengatakan: "Urusan ini sudah selesai, dan kami sebagai satu kelompok telah melewatinya, jadi ini bukan sebuah krisis. Seseorang mungkin mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan, tetapi hal itu tidak mengalihkan perhatian kami dari apa yang kami bangun di sini, dan tidak memengaruhi semangat yang ada di dalam kelompok ini."

Ia menambahkan: "Para pemain berlatih dengan sangat baik, dan moral mereka tinggi selama sesi latihan. Kondisi tim hari ini luar biasa, bahkan yang terbaik yang saya lihat sejak beberapa waktu."

Carrick menjelaskan bahwa Martinez sadar ia telah melakukan kesalahan, sembari menegaskan bahwa atmosfer di dalam tim sangat positif.

Sebelumnya, pada Kamis malam, Martinez menerbitkan sebuah pesan melalui media sosial, di mana ia menyampaikan permintaan maafnya setelah pembicaraan dengan para pejabat Manchester United.

Carrick kembali berbicara soal insiden tersebut, dengan mengatakan: "Saya kira ia telah mengeluarkan pernyataannya dan menyadari kesalahannya, dan itu sudah cukup bagi kami semua. Dari sudut pandang kami, pengakuannya atas kesalahan itu sudah cukup."

Ia menambahkan: "Dari luar, sebagian orang menunggu informasi besar mengenai diskusi-diskusi penting, tetapi urusannya sangat sederhana. Kami semua memahami situasinya dan apa artinya, Martinez mengeluarkan pernyataannya dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan, dan persoalan ini berakhir sampai di situ."

Pelatih Manchester United itu melanjutkan: "Dari sisi hasil, segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan dalam periode terakhir ini, tetapi semangat dan kekompakan di antara para pemain masih tetap ada. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya, tetapi latihan hari ini termasuk salah satu sesi latihan terbaik yang pernah kami jalani, dan bisa terlihat bahwa ada perasaan yang nyata di dalam kelompok ini bahwa kami ingin mengubah situasi ini, dan bahwa kami ingin mewujudkannya dengan cepat."

Ia melanjutkan: "Kami memahami situasi yang muncul setelah pertandingan, tetapi kami merasa hal itu sudah ditangani dan sudah kami lewati."

Ia menutup: "Kami benar-benar sudah melewatinya, dan ada kondisi kebangkitan di dalam kelompok ini hari ini, sesuatu yang sangat saya sukai."

Carrick juga menegaskan bahwa Martinez akan masuk dalam skuat Manchester United untuk menghadapi Leeds United.



