Pelatih Manchester United Michael Carrick mengakui bahwa timnya tidak tampil pada level yang diharapkan belakangan ini, serta menegaskan ketidakpuasannya terhadap penampilan dan hasil.

Carrick mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Bournemouth yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang, dalam pekan kedelapan kompetisi Liga Primer Inggris: "Hari ini saya akan mulai dengan beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Kami belum melewati periode yang baik belakangan ini, dan saya rasa hal itu sangat jelas, jadi saya sepenuhnya menerima apa yang sedang kami alami saat ini."

Ia menambahkan: "Kami menjalani lima bulan dengan kesuksesan relatif, periode yang membuat saya senang dengan banyak hal yang saya lihat, serta dengan apa yang kami tampilkan sebagai sebuah tim. Namun, kami tidak tampil pada level yang diharapkan belakangan ini, dan kami melewati periode yang membuat kami merasakan ketidakpuasan yang besar."

Ia melanjutkan: "Malam Rabu adalah malam yang buruk, karena berbagai alasan, dan itu sangat menyakitkan kami. Saya tentu saja terpengaruh ketika melihat tim bermain dengan cara seperti itu, dan ketika menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan. Dan seperti yang saya katakan setelah laga, apa yang terjadi sama sekali tidak bisa diterima."

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Ia menyambung: "Para pendukung adalah bagian mendasar dari klub ini, mereka mencurahkan waktu dan tenaga serta mengeluarkan uang demi mendukung tim, karena itu sulit bagi mereka untuk merasakan pada hari Rabu apa yang kami semua rasakan."

Mengenai tanggung jawabnya terhadap tim, pelatih Manchester United itu berkata: "Tanggung jawab saya adalah menyiapkan tim yang turun ke lapangan dan mewakili klub serta para pendukungnya, serta membuat mereka merasa bangga, melalui identitas yang kami tampilkan. Belakangan ini kami menjauh dari hal itu di beberapa pertandingan, dan saya sepenuhnya menyadari masalah ini dan tentu saja saya sedang berupaya mengatasinya."

Ia menambahkan: "Saya rasa penting bagi kita semua untuk menyadari hal itu, dan saya tentu menyadarinya. Para pendukung kami memiliki arti yang sangat besar bagi saya dan bagi klub ini."

Ia melanjutkan: "Kami perlu mengembalikan perasaan yang dialami para pendukung kami selama lima bulan pertama tahun ini, mengembalikan ikatan di antara kami, serta vitalitas, intensitas dalam penampilan, kesenangan, dan gairah yang kami tunjukkan. Kami perlu kembali ke level ini, dan saya benar-benar yakin bahwa kami akan berhasil melakukannya."

Carrick menolak menjawab pertanyaan mengenai apakah ia telah mempertimbangkan untuk mencabut ban kapten dari Bruno Fernandes (setelah pernyataan terbaru yang dilontarkan pemain Portugal tersebut), dan cukup menegaskan bahwa ia akan selalu berupaya mengambil keputusan yang menguntungkan klub.

Ia juga menolak mengungkapkan apakah ia telah berbicara dengan Fernandes mengenai hal ini, atau apa yang terjadi di antara keduanya dalam percakapan pribadi mana pun.

Carrick berbicara tentang fondasi yang menjadi landasan Manchester United dan nilai-nilai historisnya, dengan mengatakan: "Fondasi klub ini dan nilai-nilainya tertanam selama bertahun-tahun. Saya memahami setiap nilai tersebut dan sepenuhnya menyadari pentingnya. Ini soal kerendahan hati, kerja keras, dan rasa bangga yang sesungguhnya ketika berpegang pada nilai-nilai itu."

Ia melanjutkan: "Klub ini memiliki daya tahan yang besar, dan telah membuktikan hal itu selama kurun waktu yang sangat panjang. Baik melalui bangkit setelah masa sulit, meraih kebangkitan dalam pertandingan, mencetak gol di detik-detik akhir, maupun mempertahankan kesuksesan, daya tahan itu tertanam sangat dalam di klub ini."

Mengenai keyakinannya bahwa Manchester United lebih besar dari individu mana pun, termasuk dirinya dan para pemain, Carrick berkata: "Saya menyadari bahwa ada sosok-sosok tertentu yang ikut membentuk sejarah klub ini, dan saya mengenal sebagian dari mereka secara dekat. Manchester United selalu lebih besar dari individu mana pun, dan akan tetap demikian selamanya."

Ia melanjutkan: "Klub ini lebih besar dari saya dan dari pemain mana pun, dan hal itu selalu demikian. Saya beruntung mengenal sebagian pemain, dan bermain bersama sejumlah dari mereka. Ryan Giggs adalah salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan kostum klub ini, dan mungkin termasuk yang terbaik sepanjang masa, tetapi hal itu tidak pernah soal Giggs, melainkan soal Manchester United."

Ia menjelaskan: "Wayne Rooney adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub ini, dan hal paling menonjol darinya adalah bermain demi tim, berkorban untuknya, dan melakukan segala hal yang menguntungkan Manchester United."

Ia menuturkan: "Sir Alex Ferguson adalah pelatih terbaik dalam sejarah, dan ia yang terhebat menurut pandangan saya. Dan ketika saya bekerja di bawah kepemimpinannya, prioritas utama baginya adalah Manchester United."

Ia menambahkan: "Jika kita kembali ke Sir Matt Busby dan Sir Bobby Charlton, kita akan mendapati bahwa daya tahan yang mereka tunjukkan, serta cara mereka membangun kembali klub ini, adalah dua hal yang melampaui bayangan."

Ia menutup: "Semua itu kembali bersandar pada kerendahan hati, kesederhanaan, dan kerja keras. Kami tidak boleh kehilangan nilai-nilai ini sama sekali, dan saya tidak akan membiarkan kami meninggalkannya. Hal itu memberi saya dorongan yang besar untuk bekerja demi mengembalikan klub ke level ini."



