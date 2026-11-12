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Nilai kompensasi yang dikeluarkan Manchester United untuk menunjuk dan memecat para pelatih serta direktur olahraga telah melampaui 100 juta pound sterling sejak Sir Alex Ferguson pensiun, seandainya Mauricio Pochettino menggantikan Michael Carrick.

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Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi jabatan direktur teknik baru Manchester United setelah pemecatan Carrick.

United harus memenuhi klausul keluar yang diperkirakan bernilai sekitar 10 juta dolar (7,4 juta pound sterling) dalam kontrak Pochettino bersama Federasi Sepak Bola Amerika Serikat.

Mungkin ada kompensasi tambahan yang harus dibayarkan untuk membeli kontrak staf Pochettino, belum lagi pembayaran kompensasi untuk Carrick dan tim manajerialnya, yang biayanya sendiri saja diperkirakan mencapai tidak kurang dari 5 juta pound sterling.

Perekrutan Pochettino dan pemecatan Carrick kemungkinan besar akan menaikkan total kompensasi yang telah dibayarkan Manchester United selama 13 tahun terakhir sejak kepergian Ferguson menjadi sedikit di atas 108 juta pound sterling, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Telegraph".

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa itu adalah jumlah yang sangat besar bagi sebuah klub yang telah memberhentikan 322 karyawan selama dua tahun terakhir untuk menekan biaya, mengingat Manchester United mengalami kerugian sebesar 444 juta pound sterling sepanjang tujuh musim terakhir.

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Carrick menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, kemudian menandatangani kontrak selama dua tahun pada Mei untuk melanjutkan, dan kini ia pergi dengan masa kontraknya masih tersisa lebih dari 18 bulan. Nilai kompensasi untuk Carrick dan para pelatihnya, Steve Holland serta Jonathan Woodgate, diperkirakan mencapai setidaknya 5 juta pound sterling.

United membayar 11 juta pound sterling kepada Sporting Lisbon pada November 2024 untuk menunjuk Amorim, dan pemecatan pelatih Portugal itu beserta stafnya memakan biaya 8,2 juta pound sterling bagi klub.

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Kontrak Erik ten Hag juga diperpanjang, meskipun Manchester United telah mewawancarai sekitar enam pelatih sebagai calon pengganti, sebelum pelatih asal Belanda itu beserta stafnya dipecat setelah 116 hari. Hal itu memakan biaya 10,4 juta pound sterling bagi klub.

Di samping itu, pemecatan Ole Gunnar Solskjaer pada tahun 2021 memakan biaya 9,1 juta pound sterling bagi United, dan Ralf Rangnick direkrut selama enam bulan dengan penetapan peran penasihat selama dua tahun bagi pelatih asal Jerman tersebut begitu musim 2021-2022 berakhir.

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Namun, ia tidak menjalankan peran penasihat tersebut, dan kepergiannya ditambah kepergian para stafnya serta perubahan lain dalam sisi sepak bola menimbulkan biaya kompensasi tambahan sebesar 14,7 juta pound sterling pada pembukuan United.

Kompensasi terbesar yang pernah dibayarkan klub Manchester United hingga saat ini pada era pasca-Ferguson adalah untuk Jose Mourinho, yang pemecatannya memakan biaya 19,6 juta pound sterling bagi klub.

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Sebelum itu, Louis van Gaal pergi setelah dua musim dari kontrak berdurasi tiga tahun pada tahun 2016 dengan total biaya sebesar 8,4 juta pound sterling.

David Moyes menggantikan Ferguson pada tahun 2013 dengan kontrak yang berdurasi enam tahun, tetapi ia hanya bertahan sepuluh bulan sebelum dipecat, hal yang memakan biaya 4,9 juta pound sterling bagi Manchester United.

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Klub sebelumnya telah membayar 2,4 juta pound sterling sebagai kompensasi akhir masa kerja untuk para staf lama di era Ferguson yang tidak ingin dipertahankan Moyes, termasuk Mike Phelan dan Rene Meulensteen.

Selain semua perubahan manajerial tersebut, Manchester United menghabiskan berbulan-bulan untuk berupaya menarik Dan Ashworth dari Newcastle pada tahun 2024 untuk menjadi direktur olahraga klub, dan pada akhirnya Manchester United membayar 3 juta pound sterling untuk menunjuk Ashworth, lalu 4,1 juta pound sterling untuk memecatnya hanya setelah lima bulan.